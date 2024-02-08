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Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire - РИА Новости, 08.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 73 украинских беспилонтика и 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:49
2024-02-08T14:49
2024-02-08T14:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 73 украинских беспилонтика и 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой народной республики и Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в минувшие сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 369 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire и 73 дрона