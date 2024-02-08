Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/pvo-1926179354.html
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire - РИА Новости, 08.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 73 украинских беспилонтика и 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:49
2024-02-08T14:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_e7dc3231141967608e64009ae6e5921e.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 73 украинских беспилонтика и 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой народной республики и Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в минувшие сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 369 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_179:0:2708:1896_1920x0_80_0_0_770042045fcfcc69bfbbb1e19823e691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire и 73 дрона

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса
Командная машина зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Командная машина зенитно-ракетного комплекса . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 73 украинских беспилонтика и 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой народной республики и Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в минувшие сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 369 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала