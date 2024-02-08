https://ria.ru/20240208/pvo-1926179354.html

Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire

Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire - РИА Новости, 08.02.2024

Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 73 украинских беспилонтика и 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:49

2024-02-08T14:49

2024-02-08T14:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 73 украинских беспилонтика и 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой народной республики и Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в минувшие сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 369 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)