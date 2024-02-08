https://ria.ru/20240208/putin-1926184576.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию в Газе

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию в Газе - РИА Новости, 08.02.2024

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию в Газе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили обострение палестино-израильского конфликта, ситуацию в Газе,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:04

2024-02-08T15:04

2024-02-08T15:07

ближний восток

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили обострение палестино-израильского конфликта, ситуацию в Газе, позиции РФ и Китая по урегулированию на Ближнем Востоке полностью совпадают, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в четверг состоялся обстоятельный телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина. "Детально обсуждены актуальные международные вопросы, ситуация на Украине, обострение палестино-израильского конфликта, трагедия в Газе и в целом ситуация на Ближнем Востоке. И позиции наших стран относительно принципов достижения устойчивого урегулирования в этом регионе полностью совпадают", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240208/putin-1926170644.html

ближний восток

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ближний восток, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, юрий ушаков