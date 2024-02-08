https://ria.ru/20240208/putin-1926184576.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию в Газе
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию в Газе - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию в Газе
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили обострение палестино-израильского конфликта, ситуацию в Газе,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:04
2024-02-08T15:04
2024-02-08T15:07
ближний восток
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили обострение палестино-израильского конфликта, ситуацию в Газе, позиции РФ и Китая по урегулированию на Ближнем Востоке полностью совпадают, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в четверг состоялся обстоятельный телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина. "Детально обсуждены актуальные международные вопросы, ситуация на Украине, обострение палестино-израильского конфликта, трагедия в Газе и в целом ситуация на Ближнем Востоке. И позиции наших стран относительно принципов достижения устойчивого урегулирования в этом регионе полностью совпадают", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240208/putin-1926170644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, юрий ушаков
Ближний Восток, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию в Газе
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили обострение палестино-израильского конфликта