Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/putin-1926177503.html
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное взаимодействие РФ и Китая является важным стабилизирующим... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:39
2024-02-08T14:39
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное взаимодействие РФ и Китая является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Лидеры условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240208/pozitsiya-1926173190.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_bcca48ef98c1798ed53fd747319595bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным

Путин и Си Цзиньпин: взаимодействие России и КНР стабилизирует ситуацию в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное взаимодействие РФ и Китая является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Лидеры условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин подтвердил позицию России в поддержке политики "одного Китая"
Вчера, 14:30
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала