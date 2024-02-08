https://ria.ru/20240208/putin-1926177503.html

Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным

Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным - РИА Новости, 08.02.2024

Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное взаимодействие РФ и Китая является важным стабилизирующим... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:39

2024-02-08T14:39

2024-02-08T14:39

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное взаимодействие РФ и Китая является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Лидеры условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/pozitsiya-1926173190.html

россия

китай

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин