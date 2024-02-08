https://ria.ru/20240208/putin-1926177503.html
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное взаимодействие РФ и Китая является важным стабилизирующим... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:39
2024-02-08T14:39
2024-02-08T14:39
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное взаимодействие РФ и Китая является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Лидеры условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240208/pozitsiya-1926173190.html
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным
Путин и Си Цзиньпин: взаимодействие России и КНР стабилизирует ситуацию в мире