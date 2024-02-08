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Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток - РИА Новости, 08.02.2024
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14:24 08.02.2024 (обновлено: 15:39 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/putin-1926170644.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:24
2024-02-08T15:39
владимир путин
китай
россия
си цзиньпин
ближний восток
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают. &lt;...&gt; Была также затронута нынешняя ситуация на Украине&quot;, — говорится в заявлении.Помимо этого, Путин подтвердил принципиальную позицию России по тайваньскому вопросу, которая заключается в поддержке политики "одного Китая".Главы государств также подвели итоги развития двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества за последнее время. В частности, товарооборот между Россией и Китаем преодолел показатель в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный уровень — 227,7 миллиарда долларов. Это произошло на год раньше установленного целевого срока.Кроме того, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества во всех сферах. Речь идет об энергетике, финансах, инфраструктуре и транспорте, а также о промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарных и спортивных обменах.Си Цзиньпин и Владимир Путин подчеркнули, что намерены наращивать координацию в рамках различных структур, в частности в ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Китайский лидер также поддержал приоритеты российского председательства в БРИКС. Оба лидера особо отметили, что тесное взаимодействие между Москвой и Пекином — важный стабилизирующий фактор в мировых делах.В конце разговора главы государств условились о продолжении личных контактов.
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html
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китай
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владимир путин, китай, россия, си цзиньпин, ближний восток
Владимир Путин, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Ближний Восток
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток

Кремль: Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России и КНР
Флаги России и КНР - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают. <...> Была также затронута нынешняя ситуация на Украине", — говорится в заявлении.

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Помимо этого, Путин подтвердил принципиальную позицию России по тайваньскому вопросу, которая заключается в поддержке политики "одного Китая".
Главы государств также подвели итоги развития двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества за последнее время. В частности, товарооборот между Россией и Китаем преодолел показатель в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный уровень — 227,7 миллиарда долларов. Это произошло на год раньше установленного целевого срока.
Кроме того, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества во всех сферах. Речь идет об энергетике, финансах, инфраструктуре и транспорте, а также о промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарных и спортивных обменах.
Си Цзиньпин и Владимир Путин подчеркнули, что намерены наращивать координацию в рамках различных структур, в частности в ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Китайский лидер также поддержал приоритеты российского председательства в БРИКС. Оба лидера особо отметили, что тесное взаимодействие между Москвой и Пекином — важный стабилизирующий фактор в мировых делах.
В конце разговора главы государств условились о продолжении личных контактов.
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