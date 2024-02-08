https://ria.ru/20240208/putin-1926170644.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток

Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток - РИА Новости, 08.02.2024

Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:24

2024-02-08T14:24

2024-02-08T15:39

владимир путин

китай

россия

си цзиньпин

ближний восток

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля."Проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают. <...> Была также затронута нынешняя ситуация на Украине", — говорится в заявлении.Помимо этого, Путин подтвердил принципиальную позицию России по тайваньскому вопросу, которая заключается в поддержке политики "одного Китая".Главы государств также подвели итоги развития двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества за последнее время. В частности, товарооборот между Россией и Китаем преодолел показатель в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный уровень — 227,7 миллиарда долларов. Это произошло на год раньше установленного целевого срока.Кроме того, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества во всех сферах. Речь идет об энергетике, финансах, инфраструктуре и транспорте, а также о промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарных и спортивных обменах.Си Цзиньпин и Владимир Путин подчеркнули, что намерены наращивать координацию в рамках различных структур, в частности в ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Китайский лидер также поддержал приоритеты российского председательства в БРИКС. Оба лидера особо отметили, что тесное взаимодействие между Москвой и Пекином — важный стабилизирующий фактор в мировых делах.В конце разговора главы государств условились о продолжении личных контактов.

https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html

https://ria.ru/20240205/ucheniya-1925504068.html

китай

россия

ближний восток

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владимир путин, китай, россия, си цзиньпин, ближний восток