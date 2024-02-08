https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html

Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая

Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 08.02.2024

Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая

Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:52

2024-02-08T13:52

2024-02-08T14:19

китай

россия

в мире

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, передает Центральное телевидение Китая.Путин в ходе разговора отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его словам, благодаря совместным усилиям обеих сторон российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень."В прошлом году российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты", - приводит слова российского президента Центральное телевидение Китая.Глава России отметил, что ожидает продолжения тесного взаимодействия с Си Цзиньпином для достижения нового прогресса в различных областях сотрудничества между двумя странами.

https://ria.ru/20240208/kitay-1926163296.html

https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин