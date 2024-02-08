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Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 08.02.2024
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13:52 08.02.2024 (обновлено: 14:19 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 08.02.2024
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая
Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:52
2024-02-08T14:19
китай
россия
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, передает Центральное телевидение Китая.Путин в ходе разговора отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его словам, благодаря совместным усилиям обеих сторон российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень."В прошлом году российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты", - приводит слова российского президента Центральное телевидение Китая.Глава России отметил, что ожидает продолжения тесного взаимодействия с Си Цзиньпином для достижения нового прогресса в различных областях сотрудничества между двумя странами.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926163296.html
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
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китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая

Путин: сотрудничество с Китаем во всех сферах достигло плодотворных результатов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, передает Центральное телевидение Китая.
Путин в ходе разговора отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его словам, благодаря совместным усилиям обеих сторон российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 13:59
"В прошлом году российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты", - приводит слова российского президента Центральное телевидение Китая.
Глава России отметил, что ожидает продолжения тесного взаимодействия с Си Цзиньпином для достижения нового прогресса в различных областях сотрудничества между двумя странами.
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