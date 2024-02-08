https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 08.02.2024
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая
Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:52
2024-02-08T13:52
2024-02-08T14:19
китай
россия
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, передает Центральное телевидение Китая.Путин в ходе разговора отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его словам, благодаря совместным усилиям обеих сторон российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень."В прошлом году российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты", - приводит слова российского президента Центральное телевидение Китая.Глава России отметил, что ожидает продолжения тесного взаимодействия с Си Цзиньпином для достижения нового прогресса в различных областях сотрудничества между двумя странами.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926163296.html
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин отметил результаты сотрудничества России и Китая
Путин: сотрудничество с Китаем во всех сферах достигло плодотворных результатов
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости.
Российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, передает Центральное телевидение Китая
.
Путин в ходе разговора отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его словам, благодаря совместным усилиям обеих сторон российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин
"В прошлом году российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты", - приводит слова российского президента Центральное телевидение Китая.
Глава России отметил, что ожидает продолжения тесного взаимодействия с Си Цзиньпином для достижения нового прогресса в различных областях сотрудничества между двумя странами.
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем