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Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества - РИА Новости, 08.02.2024
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11:40 08.02.2024 (обновлено: 11:46 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/putin-1926114827.html
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:40
2024-02-08T11:46
владимир путин
азербайджан
россия
ильхам алиев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества, договорились продолжить личные контакты, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
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владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества

Путин и Алиев подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества, договорились продолжить личные контакты, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
На внеочередных выборах президента Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Делегация Госдумы не нашла нарушений на выборах в Азербайджане
7 февраля, 19:22
 
Владимир ПутинАзербайджанРоссияИльхам Алиев
 
 
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