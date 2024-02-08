https://ria.ru/20240208/putin-1926114827.html
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:40
2024-02-08T11:40
2024-02-08T11:46
владимир путин
азербайджан
россия
ильхам алиев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили заинтересованность в развитии стратегического партнерства и союзничества, договорились продолжить личные контакты, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240207/vybory-1926016403.html
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владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев
Путин и Алиев подтвердили заинтересованность в развитии союзничества
Путин и Алиев подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии