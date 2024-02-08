https://ria.ru/20240208/priznanie-1926096587.html

"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве

"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве - РИА Новости, 08.02.2024

"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве

Украинские власти признались, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении из-за нехватки снарядов и подавляющего преимущества России в артиллерии, заявил... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:51

2024-02-08T10:51

2024-02-08T11:45

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радослав сикорский

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские власти признались, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении из-за нехватки снарядов и подавляющего преимущества России в артиллерии, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP Info."Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией", — отметил он.Сикорский также подчеркнул, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США еще больше усложнит ситуацию для Украины из-за вероятности полного отказа от финансирования Киева.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

https://ria.ru/20240207/otstavka-1925860392.html

https://ria.ru/20240208/aktivy-1926084244.html

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в мире, украина, киев, россия, радослав сикорский, дональд трамп, вооруженные силы украины