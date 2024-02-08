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"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве
"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве - РИА Новости, 08.02.2024
"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве
Украинские власти признались, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении из-за нехватки снарядов и подавляющего преимущества России в артиллерии, заявил... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:51
2024-02-08T10:51
2024-02-08T11:45
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские власти признались, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении из-за нехватки снарядов и подавляющего преимущества России в артиллерии, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP Info."Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией", — отметил он.Сикорский также подчеркнул, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США еще больше усложнит ситуацию для Украины из-за вероятности полного отказа от финансирования Киева.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.
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в мире, украина, киев, россия, радослав сикорский, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве
Глава МИД Польши: в Киеве признались в бессилии перед российскими ударами