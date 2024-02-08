https://ria.ru/20240208/prigovor-1926119370.html

Мужчина в Коми получил срок за убийство приятеля из-за спора о собаке

Мужчина в Коми получил срок за убийство приятеля из-за спора о собаке - РИА Новости, 08.02.2024

Мужчина в Коми получил срок за убийство приятеля из-за спора о собаке

Ссора из-за собаки в Ухте послужила поводом для убийства собутыльника, виновный приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:53

2024-02-08T11:53

2024-02-08T11:53

происшествия

ухта

республика коми

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ссора из-за собаки в Ухте послужила поводом для убийства собутыльника, виновный приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Коми. "Приговором Ухтинского городского суда Республики Коми от 7 февраля 2024 Лахтюшко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что убийство произошло во время совместного распития алкоголя. "В какой-то момент Лахтюшко, испытывая к А. личные неприязненные отношения, обусловленные ненадлежащим, по его мнению, уходом за домашним питомцем со стороны потерпевшего, вооружившись ножом, используя его в качестве оружия, со значительной силой нанес А. не менее 3 ударов, в том числе в область грудной клетки", - говорится в сообщении. Потерпевший скончался на месте. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Коми, домашним питомцем оказалась собака убитого. "Лахтюшко вину признал и указал суду, что наносил удары погибшему именно с целью его убийства", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240206/delo-1925697996.html

https://ria.ru/20240205/ubiystvo-1925520584.html

ухта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ухта, республика коми, россия