https://ria.ru/20240208/premer-1926276734.html

Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром

Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром - РИА Новости, 08.02.2024

Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром

Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании большинством голосов выразил вотум доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:35

2024-02-08T22:35

2024-02-08T22:35

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/23/1555792391_0:0:5382:3027_1920x0_80_0_0_a570dd1e39f36e6cf534aa35e959d102.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании большинством голосов выразил вотум доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, трансляция проходит в прямом эфире на официальном сайте. "Восемьдесят четыре за, против десять… парламент Грузии выразил доверие правительству Ираклия Кобахидзе", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании. Для получения доверия кандидату в премьеры нужно было получить минимум 76 из 150 голосов депутатов. В начале февраля правящая партия "Грузинская мечта" провела съезд, на котором официально утвердила бывшего премьера Ираклия Гарибашвили на пост своего председателя, а Кобахидзе представила кандидатом в премьер-министры, поменяв их местами. Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября.

https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили