https://ria.ru/20240208/premer-1926276734.html
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром - РИА Новости, 08.02.2024
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром
Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании большинством голосов выразил вотум доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:35
2024-02-08T22:35
2024-02-08T22:35
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грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании большинством голосов выразил вотум доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, трансляция проходит в прямом эфире на официальном сайте. "Восемьдесят четыре за, против десять… парламент Грузии выразил доверие правительству Ираклия Кобахидзе", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании. Для получения доверия кандидату в премьеры нужно было получить минимум 76 из 150 голосов депутатов. В начале февраля правящая партия "Грузинская мечта" провела съезд, на котором официально утвердила бывшего премьера Ираклия Гарибашвили на пост своего председателя, а Кобахидзе представила кандидатом в премьер-министры, поменяв их местами. Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября.
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром
Парламент Грузии выразил доверия новому правительству с премьером Кобахидзе