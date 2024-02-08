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Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром - РИА Новости, 08.02.2024
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22:35 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/premer-1926276734.html
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром - РИА Новости, 08.02.2024
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром
Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании большинством голосов выразил вотум доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:35
2024-02-08T22:35
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании большинством голосов выразил вотум доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, трансляция проходит в прямом эфире на официальном сайте. "Восемьдесят четыре за, против десять… парламент Грузии выразил доверие правительству Ираклия Кобахидзе", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании. Для получения доверия кандидату в премьеры нужно было получить минимум 76 из 150 голосов депутатов. В начале февраля правящая партия "Грузинская мечта" провела съезд, на котором официально утвердила бывшего премьера Ираклия Гарибашвили на пост своего председателя, а Кобахидзе представила кандидатом в премьер-министры, поменяв их местами. Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября.
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили
Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьером-министром

Парламент Грузии выразил доверия новому правительству с премьером Кобахидзе

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании большинством голосов выразил вотум доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, трансляция проходит в прямом эфире на официальном сайте.
«
"Восемьдесят четыре за, против десять… парламент Грузии выразил доверие правительству Ираклия Кобахидзе", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании.
Для получения доверия кандидату в премьеры нужно было получить минимум 76 из 150 голосов депутатов.
В начале февраля правящая партия "Грузинская мечта" провела съезд, на котором официально утвердила бывшего премьера Ираклия Гарибашвили на пост своего председателя, а Кобахидзе представила кандидатом в премьер-министры, поменяв их местами. Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеИраклий Гарибашвили
 
 
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