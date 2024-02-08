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Запад ограничил избирательные права россиян за рубежом, заявила Памфилова
Запад ограничил избирательные права россиян за рубежом, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.02.2024
Запад ограничил избирательные права россиян за рубежом, заявила Памфилова
По вине западных стран ограничены избирательные права граждан РФ, которые находятся за рубежом, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:44
2024-02-08T14:44
2024-02-08T14:44
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По вине западных стран ограничены избирательные права граждан РФ, которые находятся за рубежом, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Конечно, мы все понимаем, что по вине того пула западных стран, которые назначили нас врагом. Очень существенно, в результате беспрецедентных санкций, ограничены, в том числе, и избирательные права наших граждан, которые находятся за пределами России. Все, что мы можем, мы пытаемся делать, чтобы как-то расширить эти сейчас резко сузившиеся возможности", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе и в недружественных странах. В свою очередь Памфилова заявляла, что Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, мария захарова, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Мария Захарова, Совет Федерации РФ
Запад ограничил избирательные права россиян за рубежом, заявила Памфилова
Памфилова: избирательные права россиян за рубежом ограничены по вине Запада