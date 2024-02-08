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Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде - РИА Новости, 08.02.2024
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23:24 08.02.2024 (обновлено: 23:27 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pozhar-1926282021.html
Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде
Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде - РИА Новости, 08.02.2024
Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде
Информация о якобы гибели одного из пострадавших при пожаре в пермской Куеде, где огонь с газопровода перешел на дома, не является достоверной, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:24
2024-02-08T23:27
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Информация о якобы гибели одного из пострадавших при пожаре в пермской Куеде, где огонь с газопровода перешел на дома, не является достоверной, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе (факельное горение), с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Краевое МЧС сообщало о восьми пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы, троих отправили на амбулаторное лечение.Позднее Telegram-канал "112" написал, что один из пострадавших скончался в медучреждении."Информация, что один из пострадавших погиб, не является достоверной", - сказали в краевом минздраве.По данным ведомства, в больнице сейчас находятся пятеро: трое, в том числе дети семи и одиннадцати лет, остаются в стационаре, двое пострадавших - в палате интенсивной терапии.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале написал, что в Куеду выезжают заведующие санитарной авиацией и ожоговым центром краевой больницы имени Гринберга. Дополнительно в населенный пункт направлен реанимобиль центра медицины катастроф с бригадой врачей.
https://ria.ru/20240208/postradavshie-1926277036.html
https://ria.ru/20240208/ogon-1926274503.html
пермский край
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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде

Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в пермской Куеде

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Информация о якобы гибели одного из пострадавших при пожаре в пермской Куеде, где огонь с газопровода перешел на дома, не является достоверной, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе (факельное горение), с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Краевое МЧС сообщало о восьми пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы, троих отправили на амбулаторное лечение.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В МЧС уточнили число пострадавших при пожаре в Куеде Пермского края
Вчера, 22:40
Позднее Telegram-канал "112" написал, что один из пострадавших скончался в медучреждении.
«
"Информация, что один из пострадавших погиб, не является достоверной", - сказали в краевом минздраве.
По данным ведомства, в больнице сейчас находятся пятеро: трое, в том числе дети семи и одиннадцати лет, остаются в стационаре, двое пострадавших - в палате интенсивной терапии.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале написал, что в Куеду выезжают заведующие санитарной авиацией и ожоговым центром краевой больницы имени Гринберга. Дополнительно в населенный пункт направлен реанимобиль центра медицины катастроф с бригадой врачей.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома
Вчера, 22:04
 
ПроисшествияПермский крайДмитрий МахонинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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