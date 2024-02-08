https://ria.ru/20240208/pozhar-1926282021.html

Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде

Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде - РИА Новости, 08.02.2024

Минздрав опроверг информацию о гибели пострадавшего при пожаре в Куеде

Информация о якобы гибели одного из пострадавших при пожаре в пермской Куеде, где огонь с газопровода перешел на дома, не является достоверной, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T23:24

2024-02-08T23:24

2024-02-08T23:27

происшествия

пермский край

дмитрий махонин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Информация о якобы гибели одного из пострадавших при пожаре в пермской Куеде, где огонь с газопровода перешел на дома, не является достоверной, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе (факельное горение), с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Краевое МЧС сообщало о восьми пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы, троих отправили на амбулаторное лечение.Позднее Telegram-канал "112" написал, что один из пострадавших скончался в медучреждении."Информация, что один из пострадавших погиб, не является достоверной", - сказали в краевом минздраве.По данным ведомства, в больнице сейчас находятся пятеро: трое, в том числе дети семи и одиннадцати лет, остаются в стационаре, двое пострадавших - в палате интенсивной терапии.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале написал, что в Куеду выезжают заведующие санитарной авиацией и ожоговым центром краевой больницы имени Гринберга. Дополнительно в населенный пункт направлен реанимобиль центра медицины катастроф с бригадой врачей.

https://ria.ru/20240208/postradavshie-1926277036.html

https://ria.ru/20240208/ogon-1926274503.html

пермский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)