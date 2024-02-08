https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269871.html

При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек

При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.02.2024

При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек

По предварительной информации, шесть человек пострадали при возгорании промыслового газопровода в Пермском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:28

2024-02-08T21:28

2024-02-08T22:00

происшествия

пермский край

дмитрий махонин

ржд

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По предварительной информации, шесть человек пострадали при возгорании промыслового газопровода в Пермском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее РЖД сообщала, что пожарный поезд был направлен для тушения огня на газопроводе в селе Куеда Пермского края. В экстренных службах уточнили, что огонь перешел на соседние дома. В результате пострадали несколько человек. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, были госпитализированы пять человек, еще один находится в пути в больницу."Предварительно, в результате возгорания домов от горящего газопровода в селе Куеда Пермского края пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240208/postradavshie-1926272395.html

пермский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край, дмитрий махонин, ржд