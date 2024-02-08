https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269871.html
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.02.2024
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек
По предварительной информации, шесть человек пострадали при возгорании промыслового газопровода в Пермском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:28
2024-02-08T21:28
2024-02-08T22:00
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
ржд
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По предварительной информации, шесть человек пострадали при возгорании промыслового газопровода в Пермском крае, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее РЖД сообщала, что пожарный поезд был направлен для тушения огня на газопроводе в селе Куеда Пермского края. В экстренных службах уточнили, что огонь перешел на соседние дома. В результате пострадали несколько человек. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, были госпитализированы пять человек, еще один находится в пути в больницу."Предварительно, в результате возгорания домов от горящего газопровода в селе Куеда Пермского края пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240208/postradavshie-1926272395.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, дмитрий махонин, ржд
Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин, РЖД
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при возгорании промыслового газопровода в Пермском крае