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Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома - РИА Новости, 08.02.2024
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21:22 08.02.2024 (обновлено: 22:42 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269132.html
Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома
Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома - РИА Новости, 08.02.2024
Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома
Возгорание произошло на газопроводе в Куединском районе Пермского края, огонь распространился на соседние дома, сообщил источник РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:22
2024-02-08T22:42
происшествия
пермский край
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Возгорание произошло на газопроводе в Куединском районе Пермского края, огонь распространился на соседние дома, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.&quot;После возгорания на газопроводе огонь перешел на дома и постройки в селе Куеда. В результате пожара пострадали несколько человек&quot;, — сказал собеседник агентства.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что в поселке Куеда горят несколько домов. По его словам, пять пострадавших уже доставили в местную больницу, еще одного сейчас везут в медучреждение. Глава региона также поручил представителям Министерства территориальной безопасности выехать на место происшествия и оперативно докладывать о ситуации.В свою очередь, в РЖД заявили, что отправили пожарный поезд для помощи в борьбе с огнем. Там также опровергли сообщения о том, что возгорание произошло на грузовом составе. В компании подчеркнули, что инцидент не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что дома горят в деревне Солодовка под Куедой. Сообщается, что еще до инцидента люди чувствовали запах газа.Позднее возгорание удалось локализовать. Как сообщил Махонин, двух пострадавших после пожара перевели в реанимацию, врачи оказывают им необходимую помощь.К 23.35 (21.35 мск) пожар ликвидировали на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил жилой и нежилой дома, а также надворные постройки еще одного дома. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают причину возгорания. В ведомстве также уточнили, что при пожаре пострадали восемь человек, пять из них, включая двух детей, госпитализировали, еще трое будут лечиться амбулаторно.
https://ria.ru/20240205/pozhar-1925391529.html
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома

Огонь с горящего в Пермском крае газопровода перешел на дома, есть пострадавшие

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Возгорание произошло на газопроводе в Куединском районе Пермского края, огонь распространился на соседние дома, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
«

"После возгорания на газопроводе огонь перешел на дома и постройки в селе Куеда. В результате пожара пострадали несколько человек", — сказал собеседник агентства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что в поселке Куеда горят несколько домов. По его словам, пять пострадавших уже доставили в местную больницу, еще одного сейчас везут в медучреждение. Глава региона также поручил представителям Министерства территориальной безопасности выехать на место происшествия и оперативно докладывать о ситуации.
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В свою очередь, в РЖД заявили, что отправили пожарный поезд для помощи в борьбе с огнем. Там также опровергли сообщения о том, что возгорание произошло на грузовом составе. В компании подчеркнули, что инцидент не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.
В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что дома горят в деревне Солодовка под Куедой. Сообщается, что еще до инцидента люди чувствовали запах газа.
Позднее возгорание удалось локализовать. Как сообщил Махонин, двух пострадавших после пожара перевели в реанимацию, врачи оказывают им необходимую помощь.
К 23.35 (21.35 мск) пожар ликвидировали на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил жилой и нежилой дома, а также надворные постройки еще одного дома. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают причину возгорания. В ведомстве также уточнили, что при пожаре пострадали восемь человек, пять из них, включая двух детей, госпитализировали, еще трое будут лечиться амбулаторно.
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