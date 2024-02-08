https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269132.html

Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома

Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома - РИА Новости, 08.02.2024

Огонь с загоревшегося в Пермском крае газопровода перешел на соседние дома

Возгорание произошло на газопроводе в Куединском районе Пермского края, огонь распространился на соседние дома, сообщил источник РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:22

2024-02-08T21:22

2024-02-08T22:42

происшествия

пермский край

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Возгорание произошло на газопроводе в Куединском районе Пермского края, огонь распространился на соседние дома, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."После возгорания на газопроводе огонь перешел на дома и постройки в селе Куеда. В результате пожара пострадали несколько человек", — сказал собеседник агентства.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что в поселке Куеда горят несколько домов. По его словам, пять пострадавших уже доставили в местную больницу, еще одного сейчас везут в медучреждение. Глава региона также поручил представителям Министерства территориальной безопасности выехать на место происшествия и оперативно докладывать о ситуации.В свою очередь, в РЖД заявили, что отправили пожарный поезд для помощи в борьбе с огнем. Там также опровергли сообщения о том, что возгорание произошло на грузовом составе. В компании подчеркнули, что инцидент не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что дома горят в деревне Солодовка под Куедой. Сообщается, что еще до инцидента люди чувствовали запах газа.Позднее возгорание удалось локализовать. Как сообщил Махонин, двух пострадавших после пожара перевели в реанимацию, врачи оказывают им необходимую помощь.К 23.35 (21.35 мск) пожар ликвидировали на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил жилой и нежилой дома, а также надворные постройки еще одного дома. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают причину возгорания. В ведомстве также уточнили, что при пожаре пострадали восемь человек, пять из них, включая двух детей, госпитализировали, еще трое будут лечиться амбулаторно.

https://ria.ru/20240205/pozhar-1925391529.html

https://ria.ru/20240110/stavropol-1920452451.html

пермский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край