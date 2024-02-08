https://ria.ru/20240208/pozhar-1926191141.html

Из нижегородского стрип-клуба из-за пожара эвакуировали 30 человек

Из нижегородского стрип-клуба из-за пожара эвакуировали 30 человек - РИА Новости, 08.02.2024

Из нижегородского стрип-клуба из-за пожара эвакуировали 30 человек

Тридцать человек эвакуировано из стрип-клуба в центре Нижнего Новгорода из-за пожара на кухне развлекательного заведения, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:25

2024-02-08T15:25

2024-02-08T15:25

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Тридцать человек эвакуировано из стрип-клуба в центре Нижнего Новгорода из-за пожара на кухне развлекательного заведения, сообщает региональное управление МЧС. Информация о возгорании помещения кухни в подвальном помещении стрип-клуба "Бурлеск" на улице Большая Покровская поступила ранним утром в четверг. "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было видно задымление на первом этаже здания. 30 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Пожар ликвидирован на общей площади помещения кухни - 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар тушили 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Дознаватели ведомства определили предварительную причину возгорания – неосторожность при приготовлении пищи.

https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html

https://ria.ru/20231206/napadenie-1914141544.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)