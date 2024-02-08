https://ria.ru/20240208/pozhar-1926163903.html

В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ

В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ - РИА Новости, 08.02.2024

В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ

Эскалатор загорелся в торговом центре "Светофор" в подмосковных Люберцах, из здания эвакуировали 250 посетителей, включая персонал, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:02

2024-02-08T14:02

2024-02-08T14:14

происшествия

люберцы

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эскалатор загорелся в торговом центре "Светофор" в подмосковных Люберцах, из здания эвакуировали 250 посетителей, включая персонал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 13.58 на третьем этаже торгового центра "Светофор" произошло возгорание эскалатора", - сказал собеседник агентства.По его словам, до прибытия дежурных пожарных подразделений здание покинули все посетители и работники – всего 250 человек."Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электрооборудования", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240207/pozhar-1925855700.html

люберцы

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2024

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происшествия, люберцы