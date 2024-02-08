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В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ - РИА Новости, 08.02.2024
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14:02 08.02.2024 (обновлено: 14:14 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pozhar-1926163903.html
В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ
В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ - РИА Новости, 08.02.2024
В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ
Эскалатор загорелся в торговом центре "Светофор" в подмосковных Люберцах, из здания эвакуировали 250 посетителей, включая персонал, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:02
2024-02-08T14:14
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эскалатор загорелся в торговом центре "Светофор" в подмосковных Люберцах, из здания эвакуировали 250 посетителей, включая персонал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 13.58 на третьем этаже торгового центра "Светофор" произошло возгорание эскалатора", - сказал собеседник агентства.По его словам, до прибытия дежурных пожарных подразделений здание покинули все посетители и работники – всего 250 человек."Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электрооборудования", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, люберцы
Происшествия, Люберцы
В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ

В Люберцах загорелся эскалатор в ТЦ "Светофор", проведена эвакуация людей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эскалатор загорелся в торговом центре "Светофор" в подмосковных Люберцах, из здания эвакуировали 250 посетителей, включая персонал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В 13.58 на третьем этаже торгового центра "Светофор" произошло возгорание эскалатора", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия дежурных пожарных подразделений здание покинули все посетители и работники – всего 250 человек.
"Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электрооборудования", - добавил собеседник агентства.
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