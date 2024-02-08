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В МЧС уточнили число пострадавших при пожаре в Куеде Пермского края
В МЧС уточнили число пострадавших при пожаре в Куеде Пермского края - РИА Новости, 08.02.2024
В МЧС уточнили число пострадавших при пожаре в Куеде Пермского края
Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали на пожаре в пермской Куеде, где огонь с газопровода перешел на строения, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:40
2024-02-08T22:40
2024-02-08T22:40
пермский край
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали на пожаре в пермской Куеде, где огонь с газопровода перешел на строения, сообщает краевое МЧС.Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе (факельное горение), с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что в результате пожара пострадали шесть человек, в том числе двое человек попали в реанимацию."Осмотрено восемь человек, из них пять (в том числе двое детей) - госпитализировано и трое - амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пермский край, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС уточнили число пострадавших при пожаре в Куеде Пермского края
МЧС: при пожаре в Куеде Пермского края пострадали шестеро взрослых и двое детей