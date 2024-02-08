https://ria.ru/20240208/posevnaya-1926179887.html

ФАС усилила контроль за продажей удобрений аграриям

ФАС усилила контроль за продажей удобрений аграриям - РИА Новости, 08.02.2024

ФАС усилила контроль за продажей удобрений аграриям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед посевной в стране усилила контроль за продажей минеральных удобрений, сейчас фактов превышения предельно... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:52

2024-02-08T14:52

2024-02-08T14:52

экономика

россия

северный кавказ

дмитрий патрушев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед посевной в стране усилила контроль за продажей минеральных удобрений, сейчас фактов превышения предельно допустимых цен не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства. "В преддверии проведения весенних посевных работ антимонопольная служба также усиливает контроль за реализацией минеральных удобрений, которые поставляются аграриям", - говорится в сообщении. "Сейчас в 94% случаев реализация минеральных удобрений осуществляется по ценам ниже, чем предельно допустимые. Факты превышения предельных цен не выявлены. Мониторинг проводится на еженедельной основе", - добавляет ведомство. Предельные внутренние цены на минудобрения были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и сохраняются, в соответствии с рекомендациями ФАС России, на уровне 2022 года; сама индексация не проводилась с сентября 2022 года. Общая посевная площадь в стране в 2024 году будет увеличена на 300 тысяч гектаров, до 84,5 миллиона гектаров, сообщил на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По данным регионов, аграрии Юга и Северного Кавказа могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволят погодные условия, говорил министр.

https://ria.ru/20231225/udobreniya-1917872160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, северный кавказ, дмитрий патрушев, федеральная антимонопольная служба (фас россии)