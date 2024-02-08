https://ria.ru/20240208/posevnaya-1926179887.html
ФАС усилила контроль за продажей удобрений аграриям
ФАС усилила контроль за продажей удобрений аграриям - РИА Новости, 08.02.2024
ФАС усилила контроль за продажей удобрений аграриям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед посевной в стране усилила контроль за продажей минеральных удобрений, сейчас фактов превышения предельно... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:52
2024-02-08T14:52
2024-02-08T14:52
экономика
россия
северный кавказ
дмитрий патрушев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед посевной в стране усилила контроль за продажей минеральных удобрений, сейчас фактов превышения предельно допустимых цен не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства. "В преддверии проведения весенних посевных работ антимонопольная служба также усиливает контроль за реализацией минеральных удобрений, которые поставляются аграриям", - говорится в сообщении. "Сейчас в 94% случаев реализация минеральных удобрений осуществляется по ценам ниже, чем предельно допустимые. Факты превышения предельных цен не выявлены. Мониторинг проводится на еженедельной основе", - добавляет ведомство. Предельные внутренние цены на минудобрения были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и сохраняются, в соответствии с рекомендациями ФАС России, на уровне 2022 года; сама индексация не проводилась с сентября 2022 года. Общая посевная площадь в стране в 2024 году будет увеличена на 300 тысяч гектаров, до 84,5 миллиона гектаров, сообщил на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По данным регионов, аграрии Юга и Северного Кавказа могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволят погодные условия, говорил министр.
https://ria.ru/20231225/udobreniya-1917872160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, северный кавказ, дмитрий патрушев, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Северный Кавказ, Дмитрий Патрушев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС усилила контроль за продажей удобрений аграриям
ФАС перед посевной усилила контроль за продажей удобрений аграриям
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед посевной в стране усилила контроль за продажей минеральных удобрений, сейчас фактов превышения предельно допустимых цен не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства.
"В преддверии проведения весенних посевных работ антимонопольная служба также усиливает контроль за реализацией минеральных удобрений, которые поставляются аграриям", - говорится в сообщении.
«
"Сейчас в 94% случаев реализация минеральных удобрений осуществляется по ценам ниже, чем предельно допустимые. Факты превышения предельных цен не выявлены. Мониторинг проводится на еженедельной основе", - добавляет ведомство.
Предельные внутренние цены на минудобрения были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и сохраняются, в соответствии с рекомендациями ФАС России, на уровне 2022 года; сама индексация не проводилась с сентября 2022 года.
Общая посевная площадь в стране в 2024 году будет увеличена на 300 тысяч гектаров, до 84,5 миллиона гектаров, сообщил на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
. По данным регионов, аграрии Юга
и Северного Кавказа
могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволят погодные условия, говорил министр.
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