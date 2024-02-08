Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/porazhenie-1926274741.html
Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ
Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ
Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение украинской армии, сообщил глава думского комитета по международным делам и лидер... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T22:06
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
александр сырский
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение украинской армии, сообщил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этой должности Валерия Залужного. В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Отставка Залужного и назначение на его пост "генерала 200" Сырского никак не повлияет на неизбежность победы России в СВО… Сырский же известен в основном безуспешными военными операциями, закончившимися большими потерями для украинцев. Именно под его командованием ВСУ попали в Дебальцевский котел. Так что Зеленский своей "мудрой политикой" по сохранению собственной власти только приближает неминуемое поражение украинской армии и достижение всех целей СВО", - сообщил Слуцкий. "Перемена мест" не меняет конечный результат, отставка Залужного, скорее, решение политическое, внутренние разборки, отметил политик. "Бывший главком ВСУ откровенно критиковал военную стратегию и действия Зеленского, причем на страницах западной (читай - хозяйской) прессы. Залужного воспринимали как потенциального соперника Зеленского и достаточно авторитетного со своим "кредитом доверия" у западных кураторов", - рассказал Слуцкий. Политическую подоплеку решения упомянул первый заместитель председателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлёв (партия "Родина"). "Нет ни малейшей разницы в том, кто формально занимает должность главкома ВСУ, и Зеленский поставил туда совершенно подконтрольного себе Сырского вместо строптивого Залужного - чтобы избежать политической конкуренции внутри страны", - отметил он. Депутат уверен, что на поле боя это ничего не изменит - ряды украинской армии все так же "будут гнать на убой" на линии обороны РФ, потому что именно это соответствует основной цели западных кураторов. "Для них важно бросать в топку украинцев, их телами забрасывая фронтовые бреши, чтобы каким-то образом сдерживать Россию. И приказы на это поступают напрямую из Вашингтона, американские генералы даже, не стесняясь, показывали, ситуационный центр, из которого управляют всеми действиями ВСУ", - рассказал Журавлев.
https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926273572.html
https://ria.ru/20240208/smena-1926272233.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), александр сырский, вооруженные силы украины, госдума рф, лдпр, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ЛДПР, Отставка главкома ВСУ Залужного
Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ

Слуцкий: Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение украинской армии, сообщил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этой должности Валерия Залужного.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ
Вчера, 22:00
«
"Отставка Залужного и назначение на его пост "генерала 200" Сырского никак не повлияет на неизбежность победы России в СВО… Сырский же известен в основном безуспешными военными операциями, закончившимися большими потерями для украинцев. Именно под его командованием ВСУ попали в Дебальцевский котел. Так что Зеленский своей "мудрой политикой" по сохранению собственной власти только приближает неминуемое поражение украинской армии и достижение всех целей СВО", - сообщил Слуцкий.
"Перемена мест" не меняет конечный результат, отставка Залужного, скорее, решение политическое, внутренние разборки, отметил политик.
«
"Бывший главком ВСУ откровенно критиковал военную стратегию и действия Зеленского, причем на страницах западной (читай - хозяйской) прессы. Залужного воспринимали как потенциального соперника Зеленского и достаточно авторитетного со своим "кредитом доверия" у западных кураторов", - рассказал Слуцкий.
Политическую подоплеку решения упомянул первый заместитель председателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлёв (партия "Родина").
«
"Нет ни малейшей разницы в том, кто формально занимает должность главкома ВСУ, и Зеленский поставил туда совершенно подконтрольного себе Сырского вместо строптивого Залужного - чтобы избежать политической конкуренции внутри страны", - отметил он.
Депутат уверен, что на поле боя это ничего не изменит - ряды украинской армии все так же "будут гнать на убой" на линии обороны РФ, потому что именно это соответствует основной цели западных кураторов.
«
"Для них важно бросать в топку украинцев, их телами забрасывая фронтовые бреши, чтобы каким-то образом сдерживать Россию. И приказы на это поступают напрямую из Вашингтона, американские генералы даже, не стесняясь, показывали, ситуационный центр, из которого управляют всеми действиями ВСУ", - рассказал Журавлев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Александр СырскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФЛДПРОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала