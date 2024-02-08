Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ
Слуцкий: Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение ВСУ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение украинской армии, сообщил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этой должности Валерия Залужного.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
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"Отставка Залужного и назначение на его пост "генерала 200" Сырского никак не повлияет на неизбежность победы России в СВО… Сырский же известен в основном безуспешными военными операциями, закончившимися большими потерями для украинцев. Именно под его командованием ВСУ попали в Дебальцевский котел. Так что Зеленский своей "мудрой политикой" по сохранению собственной власти только приближает неминуемое поражение украинской армии и достижение всех целей СВО", - сообщил Слуцкий.
"Перемена мест" не меняет конечный результат, отставка Залужного, скорее, решение политическое, внутренние разборки, отметил политик.
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"Бывший главком ВСУ откровенно критиковал военную стратегию и действия Зеленского, причем на страницах западной (читай - хозяйской) прессы. Залужного воспринимали как потенциального соперника Зеленского и достаточно авторитетного со своим "кредитом доверия" у западных кураторов", - рассказал Слуцкий.
Политическую подоплеку решения упомянул первый заместитель председателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлёв (партия "Родина").
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"Нет ни малейшей разницы в том, кто формально занимает должность главкома ВСУ, и Зеленский поставил туда совершенно подконтрольного себе Сырского вместо строптивого Залужного - чтобы избежать политической конкуренции внутри страны", - отметил он.
Депутат уверен, что на поле боя это ничего не изменит - ряды украинской армии все так же "будут гнать на убой" на линии обороны РФ, потому что именно это соответствует основной цели западных кураторов.
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"Для них важно бросать в топку украинцев, их телами забрасывая фронтовые бреши, чтобы каким-то образом сдерживать Россию. И приказы на это поступают напрямую из Вашингтона, американские генералы даже, не стесняясь, показывали, ситуационный центр, из которого управляют всеми действиями ВСУ", - рассказал Журавлев.