https://ria.ru/20240208/porazhenie-1926274741.html

Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ

Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Слуцкий рассказал, как Зеленский приближает поражение ВСУ

Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение украинской армии, сообщил глава думского комитета по международным делам и лидер... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T22:06

2024-02-08T22:06

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

александр сырский

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение украинской армии, сообщил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этой должности Валерия Залужного. В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Отставка Залужного и назначение на его пост "генерала 200" Сырского никак не повлияет на неизбежность победы России в СВО… Сырский же известен в основном безуспешными военными операциями, закончившимися большими потерями для украинцев. Именно под его командованием ВСУ попали в Дебальцевский котел. Так что Зеленский своей "мудрой политикой" по сохранению собственной власти только приближает неминуемое поражение украинской армии и достижение всех целей СВО", - сообщил Слуцкий. "Перемена мест" не меняет конечный результат, отставка Залужного, скорее, решение политическое, внутренние разборки, отметил политик. "Бывший главком ВСУ откровенно критиковал военную стратегию и действия Зеленского, причем на страницах западной (читай - хозяйской) прессы. Залужного воспринимали как потенциального соперника Зеленского и достаточно авторитетного со своим "кредитом доверия" у западных кураторов", - рассказал Слуцкий. Политическую подоплеку решения упомянул первый заместитель председателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлёв (партия "Родина"). "Нет ни малейшей разницы в том, кто формально занимает должность главкома ВСУ, и Зеленский поставил туда совершенно подконтрольного себе Сырского вместо строптивого Залужного - чтобы избежать политической конкуренции внутри страны", - отметил он. Депутат уверен, что на поле боя это ничего не изменит - ряды украинской армии все так же "будут гнать на убой" на линии обороны РФ, потому что именно это соответствует основной цели западных кураторов. "Для них важно бросать в топку украинцев, их телами забрасывая фронтовые бреши, чтобы каким-то образом сдерживать Россию. И приказы на это поступают напрямую из Вашингтона, американские генералы даже, не стесняясь, показывали, ситуационный центр, из которого управляют всеми действиями ВСУ", - рассказал Журавлев.

https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926273572.html

https://ria.ru/20240208/smena-1926272233.html

россия

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россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), александр сырский, вооруженные силы украины, госдума рф, лдпр, отставка главкома всу залужного