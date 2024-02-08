https://ria.ru/20240208/pomosch-1926118873.html

ГП Беларуси: помощь РФ в расследовании геноцида белорусского народа ценная

ГП Беларуси: помощь РФ в расследовании геноцида белорусского народа ценная - РИА Новости, 08.02.2024

ГП Беларуси: помощь РФ в расследовании геноцида белорусского народа ценная

Заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук заявил, что оказанная российской стороной помощь в расследовании уголовного дела о геноциде народа Белорусской... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:07

2024-02-08T12:07

2024-02-08T12:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

минск

владимир катрюк

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук заявил, что оказанная российской стороной помощь в расследовании уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны стала для Минска самой эффективной и ценной. "Самое эффективное, плодотворное и ценное сотрудничество у нас - с соответствующими органами России. Это Следственный комитет, генеральная прокуратура, минобороны и различные архивные учреждения", - сказал Стук журналистам перед началом рассмотрения Верховным судом Белоруссии уголовного дела против умершего в Канаде Владимира Катрюка, обвиняемого в геноциде. Среди эпизодов дела - уничтожение белорусской деревни Хатынь вместе с населением в годы Великой Отечественной войны. Стук подчеркнул, что без международного сотрудничества невозможно расследование такого рода дел. "С Германией есть по определенным направлениям сотрудничество. Словакия прислала нам большой объем документов, которые сейчас исследуются по делам такой категории. К сожалению, наши ближайшие соседи - Польша, Прибалтика - отказали нам в исполнении наших просьб по надуманным основаниям, (обосновав - ред.) интересами нацбезопасности", - сказал замгенпрокурора. "Страны Латинской Америки нам сообщают, что документы (направленные Минском - ред.) приняты в работу, кое-что у нас уточнили, но пока существенной помощи от них нет", - рассказал он. Замгенпрокурора сообщил, что документы, полученные от российской стороны, и собственные исследования белорусской стороны, архивные дела и рассмотренные дела по другим карателям и нацистам легли в основу уголовного дела против Катрюка. В конце декабря прошлого года Верховный суд Белоруссии принял в производство дело против Катрюка, возбужденное по уголовной статье "геноцид". Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении Хатыни в 1943 году. После Второй мировой войны уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников. Это первое дело, направленное в суд в рамках расследования геноцида населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Оно было выделено в отдельное спецпроизводство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. Генпрокурор республики Андрей Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде и уголовных дел против уже умерших карателей.

https://ria.ru/20240207/belorussiya-1925988672.html

https://ria.ru/20240206/minsk-1925660182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, минск, владимир катрюк, симон визенталь