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Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:18 08.02.2024 (обновлено: 15:00 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/podpisi-1926127270.html
Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК
Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024
Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК
Политик Борис Надеждин, который ранее выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФ, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:18
2024-02-08T15:00
выборы президента россии — 2024
цик рф
борис надеждин
россия
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, который ранее выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФ, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК РФ.Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ."Мы собрали намного больше подписей, чем принесли сюда" - сказал Надеждин на заседании ЦИК РФ, где рассматривался вопрос о его регистрации.По его данным, 45200 россиян сделали пожертвования в размере 102 миллиона рублей в его избирательный счет.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html
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цик рф, борис надеждин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Борис Надеждин, Россия, Политика
Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК

Надеждин заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, который ранее выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФ, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК РФ.
Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ.
«
"Мы собрали намного больше подписей, чем принесли сюда" - сказал Надеждин на заседании ЦИК РФ, где рассматривался вопрос о его регистрации.
По его данным, 45200 россиян сделали пожертвования в размере 102 миллиона рублей в его избирательный счет.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин выступает на заседании ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента
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Выборы президента России — 2024ЦИК РФБорис НадеждинРоссияПолитика
 
 
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