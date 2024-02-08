Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК
Надеждин заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, который ранее выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФ, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК РФ.
Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ.
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"Мы собрали намного больше подписей, чем принесли сюда" - сказал Надеждин на заседании ЦИК РФ, где рассматривался вопрос о его регистрации.
По его данным, 45200 россиян сделали пожертвования в размере 102 миллиона рублей в его избирательный счет.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.