https://ria.ru/20240208/podpisi-1926127270.html

Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК

Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024

Надеждин заявил, что собрал больше подписей, чем принес в ЦИК

Политик Борис Надеждин, который ранее выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФ, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК РФ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:18

2024-02-08T12:18

2024-02-08T15:00

выборы президента россии — 2024

цик рф

борис надеждин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, который ранее выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФ, заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК РФ.Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ."Мы собрали намного больше подписей, чем принесли сюда" - сказал Надеждин на заседании ЦИК РФ, где рассматривался вопрос о его регистрации.По его данным, 45200 россиян сделали пожертвования в размере 102 миллиона рублей в его избирательный счет.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цик рф, борис надеждин, россия, политика