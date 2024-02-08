https://ria.ru/20240208/podpisi-1926114085.html

МВД признало недействительными 858 подписей за Надеждина, заявил ЦИК

МВД признало недействительными 858 подписей за Надеждина, заявил ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024

МВД признало недействительными 858 подписей за Надеждина, заявил ЦИК

Рабочая группа признала недействительными 583 подписи в поддержку кандидата на должность президента Сергея Малинковича и 858 подписей в поддержку Бориса... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:38

2024-02-08T11:38

2024-02-08T14:12

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рабочая группа признала недействительными 583 подписи в поддержку кандидата на должность президента Сергея Малинковича и 858 подписей в поддержку Бориса Надеждина, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Надеждина и Малинковича."По ответам из МВД, которые документально подтверждены, недействительными признаны подписи у Сергея Александровича (Малинковича - ред.) - 583, у Бориса Борисовича (Надеждина - ред.) - 858. И все это можно проверить, поскольку есть документы МВД", - сказал Булаев на заседании.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240208/vybory-1926052614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, цик рф, борис надеждин, сергей малинкович