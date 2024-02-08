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Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут жительницам Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2024
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Новости Подмосковья
 
12:18 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926127689.html
Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут жительницам Подмосковья в 2024 году
Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут жительницам Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 08.02.2024
Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут жительницам Подмосковья в 2024 году
Жительницам Московской области в 2024 году проведут порядка 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:18
2024-02-08T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
омс
эко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Жительницам Московской области в 2024 году проведут порядка 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье у женщин, которые не могут забеременеть естественным путем, есть возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса. Эта технология позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуются в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография". "При наличии медицинских показаний женщина может воспользоваться современными репродуктивными технологиями такими, как ЭКО и криоперенос. Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС. Всего на этот год запланировано проведение порядка 5,5 тысячи процедур ЭКО", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В региональном Минздраве уточнили, что получение данной услуги в Московской области возможно на бесплатной основе при оформлении квоты.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , омс, эко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , ОМС, ЭКО

Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут жительницам Подмосковья в 2024 году

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Минздрав Московской области
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Жительницам Московской области в 2024 году проведут порядка 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье у женщин, которые не могут забеременеть естественным путем, есть возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса. Эта технология позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуются в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография".
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"При наличии медицинских показаний женщина может воспользоваться современными репродуктивными технологиями такими, как ЭКО и криоперенос. Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС. Всего на этот год запланировано проведение порядка 5,5 тысячи процедур ЭКО", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В региональном Минздраве уточнили, что получение данной услуги в Московской области возможно на бесплатной основе при оформлении квоты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОМСЭКО
 
 
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