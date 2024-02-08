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Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926282330.html
Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон
Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.02.2024
Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин еще не успел переговорить с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским после отставки Валерия Залужного, но эти перемены не РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T23:32
2024-02-09T00:26
украина
сша
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр сырский
валерий залужный
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин еще не успел переговорить с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским после отставки Валерия Залужного, но эти перемены не отразятся на поддержке Киева со стороны Вашингтона, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Министр Остин не разговаривал с этим человеком", - заявил он на вопрос о том, успел ли шеф Пентагона переговорить с Сырским после назначения его главкомом ВСУ.Райдер переадресовал в Киев все вопросы, касающиеся смены руководства ВСУ, но добавил, что перестановки в военном руководстве Украины не отразятся на ее поддержке со стороны США.В четверг Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240208/otpravka-1926272790.html
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украина, сша, министерство обороны сша, в мире, россия, александр сырский, валерий залужный, ллойд остин, вооруженные силы украины, нато, отставка главкома всу залужного
Украина, США, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Сырский, Валерий Залужный, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Отставка главкома ВСУ Залужного
Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон

Пентагон: отставка Залужного не отразится на поддержке Украины со стороны США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин еще не успел переговорить с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским после отставки Валерия Залужного, но эти перемены не отразятся на поддержке Киева со стороны Вашингтона, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Министр Остин не разговаривал с этим человеком", - заявил он на вопрос о том, успел ли шеф Пентагона переговорить с Сырским после назначения его главкомом ВСУ.
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Райдер переадресовал в Киев все вопросы, касающиеся смены руководства ВСУ, но добавил, что перестановки в военном руководстве Украины не отразятся на ее поддержке со стороны США.
В четверг Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВ миреРоссияАлександр СырскийВалерий ЗалужныйЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныНАТООтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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