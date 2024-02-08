https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926282330.html

Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон

Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.02.2024

Отставка Залужного не отразится на поддержке Украины, заявил Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин еще не успел переговорить с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским после отставки Валерия Залужного, но эти перемены не РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T23:32

2024-02-08T23:32

2024-02-09T00:26

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валерий залужный

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин еще не успел переговорить с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским после отставки Валерия Залужного, но эти перемены не отразятся на поддержке Киева со стороны Вашингтона, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Министр Остин не разговаривал с этим человеком", - заявил он на вопрос о том, успел ли шеф Пентагона переговорить с Сырским после назначения его главкомом ВСУ.Райдер переадресовал в Киев все вопросы, касающиеся смены руководства ВСУ, но добавил, что перестановки в военном руководстве Украины не отразятся на ее поддержке со стороны США.В четверг Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240208/otpravka-1926272790.html

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