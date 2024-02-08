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Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий - РИА Новости, 08.02.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:05 08.02.2024 (обновлено: 11:45 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926104672.html
Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий
Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий - РИА Новости, 08.02.2024
Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:05
2024-02-08T11:45
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали профессии родителей, при их поступлении в ссузы и вузы, сообщает пресс-служба правительства региона. Инициативу губернатор ХМАО-Югры озвучила в ходе пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства". Как отметила глава региона, таким образом молодые люди продолжат семейную традицию, а страна получит новые компетентные кадры. Как пример Комарова привела уже существующий механизм сопровождения абитуриентов из числа волонтеров, говорится в сообщении. Комарова предложила использовать в качестве пилотной площадки вузы региона, учрежденные правительством ХМАО-Югры. Данное предложение в среду было поддержано федеральными властями.Кроме того, ранее была одобрена идея геофизиков из Ханты-Мансийска создать в Москве на ВДНХ музей трудовых династий. Такое предложение озвучил герой ДНР Артем Жога после поездки в Югру.
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наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова

Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий

© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-ЮгрыГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали профессии родителей, при их поступлении в ссузы и вузы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инициативу губернатор ХМАО-Югры озвучила в ходе пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства". Как отметила глава региона, таким образом молодые люди продолжат семейную традицию, а страна получит новые компетентные кадры. Как пример Комарова привела уже существующий механизм сопровождения абитуриентов из числа волонтеров, говорится в сообщении.
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В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек
7 февраля, 15:24
Комарова предложила использовать в качестве пилотной площадки вузы региона, учрежденные правительством ХМАО-Югры.
Данное предложение в среду было поддержано федеральными властями.
Кроме того, ранее была одобрена идея геофизиков из Ханты-Мансийска создать в Москве на ВДНХ музей трудовых династий. Такое предложение озвучил герой ДНР Артем Жога после поездки в Югру.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья Комарова
 
 
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