https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926104672.html
Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий
Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий - РИА Новости, 08.02.2024
Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:05
2024-02-08T11:05
2024-02-08T11:45
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912181753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74127aa95646237824b4b037914bed1b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали профессии родителей, при их поступлении в ссузы и вузы, сообщает пресс-служба правительства региона. Инициативу губернатор ХМАО-Югры озвучила в ходе пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства". Как отметила глава региона, таким образом молодые люди продолжат семейную традицию, а страна получит новые компетентные кадры. Как пример Комарова привела уже существующий механизм сопровождения абитуриентов из числа волонтеров, говорится в сообщении. Комарова предложила использовать в качестве пилотной площадки вузы региона, учрежденные правительством ХМАО-Югры. Данное предложение в среду было поддержано федеральными властями.Кроме того, ранее была одобрена идея геофизиков из Ханты-Мансийска создать в Москве на ВДНХ музей трудовых династий. Такое предложение озвучил герой ДНР Артем Жога после поездки в Югру.
https://ria.ru/20240207/biblioteki-1925950549.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912181753_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecb0354717c697c66f9b6ad5420e9147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали профессии родителей, при их поступлении в ссузы и вузы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инициативу губернатор ХМАО-Югры озвучила в ходе пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства". Как отметила глава региона, таким образом молодые люди продолжат семейную традицию, а страна получит новые компетентные кадры. Как пример Комарова
привела уже существующий механизм сопровождения абитуриентов из числа волонтеров, говорится в сообщении.
В Сургутском районе Югры модернизировали 5 библиотек
Комарова предложила использовать в качестве пилотной площадки вузы региона, учрежденные правительством ХМАО-Югры.
Данное предложение в среду было поддержано федеральными властями.
Кроме того, ранее была одобрена идея геофизиков из Ханты-Мансийска создать в Москве на ВДНХ музей трудовых династий. Такое предложение озвучил герой ДНР Артем Жога после поездки в Югру.