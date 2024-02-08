https://ria.ru/20240208/podderzhka-1926104672.html

Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий

Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий - РИА Новости, 08.02.2024

Глава Югры предложила поддержать абитуриентов из трудовых династий

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:05

2024-02-08T11:05

2024-02-08T11:45

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова предложила ввести меры поддержки абитуриентов из трудовых династий, которые выбрали профессии родителей, при их поступлении в ссузы и вузы, сообщает пресс-служба правительства региона. Инициативу губернатор ХМАО-Югры озвучила в ходе пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства". Как отметила глава региона, таким образом молодые люди продолжат семейную традицию, а страна получит новые компетентные кадры. Как пример Комарова привела уже существующий механизм сопровождения абитуриентов из числа волонтеров, говорится в сообщении. Комарова предложила использовать в качестве пилотной площадки вузы региона, учрежденные правительством ХМАО-Югры. Данное предложение в среду было поддержано федеральными властями.Кроме того, ранее была одобрена идея геофизиков из Ханты-Мансийска создать в Москве на ВДНХ музей трудовых династий. Такое предложение озвучил герой ДНР Артем Жога после поездки в Югру.

https://ria.ru/20240207/biblioteki-1925950549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

наталья комарова