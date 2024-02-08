https://ria.ru/20240208/platforma-1926181147.html

В регионах оценили простоту и удобство Цифровой платформы МСП.РФ

В регионах оценили простоту и удобство Цифровой платформы МСП.РФ - РИА Новости, 08.02.2024

В регионах оценили простоту и удобство Цифровой платформы МСП.РФ

За два года функционирования Цифровой платформы МСП.РФ малый и средний бизнес в российских регионах оценил удобство и простоту ее использования; сегодня... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:56

2024-02-08T14:56

2024-02-08T14:56

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За два года функционирования Цифровой платформы МСП.РФ малый и средний бизнес в российских регионах оценил удобство и простоту ее использования; сегодня пользователям из всех 89 субъектов РФ доступно свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). "Два года назад Татарстан был одним из первых регионов страны, предпринимателям которого стали доступны услуги и сервисы Цифровой платформы МСП.РФ. Сегодня платформа выступает помощником бизнеса и обеспечивает каждому предпринимателю возможность дистанционно и прозрачно подбирать и получать необходимые ему меры поддержки. Это удобный и востребованный у бизнеса республики ресурс – за два года число заявок, поступивших на платформе от предпринимателей Татарстана, превысило 24,5 тысячи", – приводятся на сайте профильного министерства слова заместителя премьер-министра - министра экономики Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова. В настоящее время больше четверти пользователей платформы представляют пять регионов. Помимо Татарстана, это Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Московская области, говорится в сообщении. "Подмосковье было одним первых регионов, присоединившихся к созданию региональной части платформы МСП.РФ. Сегодня Московская область на втором месте по числу зарегистрированных пользователей платформы МСП.РФ — зарегистрировано уже более 30 тыс. предпринимателей и самозанятых региона, которые активно пользуются возможностями цифровых сервисов", — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. За прошедший год количество пользователей Цифровой платформы для малого и среднего бизнеса увеличилось в два раза и уже превышает 670 тыс. Она увеличивается за счет присоединения к МСП.РФ всех представителей малого и среднего бизнеса: юридических лиц, ИП, самозанятых. "Платформа МСП.РФ помогает предпринимателям дистанционно решить множество задач в формате 24/7 независимо от места, где они находятся. Несмотря на то, что платформа – довольно молодой проект, он завоевал популярность у нижегородского бизнеса, на портале зарегистрировано уже более 12 тысяч предпринимателей. Регион сейчас активно работает над расширением перечня услуг, доступных на платформе онлайн, поэтому ожидаем, что с каждым годом востребованность этой площадки будет только расти", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области заместителя главы региона Андрея Саносяна. За два года работы платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более четырех миллионов раз, из них в 2023 году — более 2,9 миллиона раз. При этом частота обращения к сервисам одного пользователя за прошлый год выросла более чем на 30%. Цифровая платформа МСП.РФ создана и функционирует в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его запуск инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240208/moloko-1926122467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, корпорация мсп, россия, андрей белоусов, предприниматели