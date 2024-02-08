https://ria.ru/20240208/peterburg-1926181298.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.02.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов и ниже, сообщила... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:56

2024-02-08T14:56

2024-02-08T14:56

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов и ниже, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 8 февраля до 9 часов 9 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении. Городские власти просят жителей и гостей Петербурга соблюдать осторожность на открытом воздухе – тепло одеваться и не допускать обморожений.

https://ria.ru/20240208/moskva-1926153456.html

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