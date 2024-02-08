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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.02.2024
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14:56 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/peterburg-1926181298.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.02.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов и ниже, сообщила... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:56
2024-02-08T14:56
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов и ниже, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 8 февраля до 9 часов 9 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении. Городские власти просят жителей и гостей Петербурга соблюдать осторожность на открытом воздухе – тепло одеваться и не допускать обморожений.
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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за морозов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗима в Санкт-Петербурге
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зима в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, она может достигать минус 20 градусов и ниже, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 8 февраля до 9 часов 9 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей и гостей Петербурга соблюдать осторожность на открытом воздухе – тепло одеваться и не допускать обморожений.
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