Рейтинг@Mail.ru
Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/perestanovki-1926278500.html
Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД
Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД - РИА Новости, 09.02.2024
Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД
Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T22:54
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
политика
александр сырский
госдума рф
олег морозов
валерий залужный
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этой должности Валерия Залужного. В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Нам все равно, кого бить на линии фронта: Залужного или Сырского. Нацистский режим кадровыми перестановками не спасешь и не приукрасишь! Он целиком зависит от Запада, и ресурс Сырского - тоже там, а не в полководческом таланте. Поэтому наша задача - как можно быстрее разрушить его военный потенциал. И тогда никакой Сырский режим не спасет", - сказал Морозов. Также он отметил, что лично его "тасование кадровой колоды Зеленского" мало волнует. "На мой взгляд, значение роли Залужного сильно преувеличено", - отметил политик.
https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html
https://ria.ru/20240208/gosdep-1926271712.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, александр сырский, госдума рф, олег морозов, валерий залужный, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Политика, Александр Сырский, Госдума РФ, Олег Морозов, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД

Депутат Олег Морозов: нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этой должности Валерия Залужного.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного
Вчера, 21:26
«
"Нам все равно, кого бить на линии фронта: Залужного или Сырского. Нацистский режим кадровыми перестановками не спасешь и не приукрасишь! Он целиком зависит от Запада, и ресурс Сырского - тоже там, а не в полководческом таланте. Поэтому наша задача - как можно быстрее разрушить его военный потенциал. И тогда никакой Сырский режим не спасет", - сказал Морозов.
Также он отметил, что лично его "тасование кадровой колоды Зеленского" мало волнует.
«
"На мой взгляд, значение роли Залужного сильно преувеличено", - отметил политик.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Госдеп отказался комментировать отставку Залужного
Вчера, 21:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАлександр СырскийГосдума РФОлег МорозовВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала