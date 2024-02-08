https://ria.ru/20240208/perestanovki-1926278500.html

Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД

Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД - РИА Новости, 09.02.2024

Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД

Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T22:54

2024-02-08T22:54

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

политика

александр сырский

госдума рф

олег морозов

валерий залужный

вооруженные силы украины

отставка главкома всу залужного

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя РИА Новости назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этой должности Валерия Залужного. В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Нам все равно, кого бить на линии фронта: Залужного или Сырского. Нацистский режим кадровыми перестановками не спасешь и не приукрасишь! Он целиком зависит от Запада, и ресурс Сырского - тоже там, а не в полководческом таланте. Поэтому наша задача - как можно быстрее разрушить его военный потенциал. И тогда никакой Сырский режим не спасет", - сказал Морозов. Также он отметил, что лично его "тасование кадровой колоды Зеленского" мало волнует. "На мой взгляд, значение роли Залужного сильно преувеличено", - отметил политик.

https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html

https://ria.ru/20240208/gosdep-1926271712.html

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политика, александр сырский, госдума рф, олег морозов, валерий залужный, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного