https://ria.ru/20240208/peregovory-1926124584.html

Швейцария вряд ли сможет помочь в переговорах по Украине, заявил Гатилов

Швейцария вряд ли сможет помочь в переговорах по Украине, заявил Гатилов - РИА Новости, 08.02.2024

Швейцария вряд ли сможет помочь в переговорах по Украине, заявил Гатилов

Швейцария вряд ли сможет сыграть роль честного посредника в мирных переговорах по Украине из-за своей политики поддержки Киева и антироссийской политики, заявил РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:08

2024-02-08T12:08

2024-02-08T12:08

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ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. Швейцария вряд ли сможет сыграть роль честного посредника в мирных переговорах по Украине из-за своей политики поддержки Киева и антироссийской политики, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Вызывают также сомнения возможности Берна выступить в роли честного брокера подобных переговоров, учитывая тот факт, что Швейцария поддержала все антироссийские санкции. Буквально на днях она присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС, все дальше отходя от своего традиционного нейтралитета, декларирует готовность выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России", - сказал он. Дипломат считает, что любые встречи, будь то "копенгагенский" или любой другой формат, будут "бессмысленными и вредными" для урегулирования украинского кризиса, если в их основе лежит "формула Зеленского". "Стоит отметить, что все больше стран мирового большинства, в том числе побывавших на встречах "копенгагенского формата", открыто говорят, что без России, которая никогда не закрывала дверь для политико-дипломатической опции, любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла", - добавил Гатилов. По его мнению, для реального содействия мирному урегулированию, украинскую сторону необходимо убедить прекратить "войну до последнего украинца" и сесть за стол переговоров, а западников - отказаться от накачки Украины оружием и направления туда наемников. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240205/shveytsariya-1925519902.html

https://ria.ru/20240207/konferentsiya-1925944529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, андрей ермак, геннадий гатилов, оон, евросоюз, нато