https://ria.ru/20240208/pasler-1926109700.html
Глава Оренбуржья простился с экипажем сбитого Ил-76 под Белгородом
Глава Оренбуржья простился с экипажем сбитого Ил-76 под Белгородом - РИА Новости, 08.02.2024
Глава Оренбуржья простился с экипажем сбитого Ил-76 под Белгородом
Глава Оренбургской области Денис Паслер приехал проститься с членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
денис паслер
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Глава Оренбургской области Денис Паслер приехал проститься с членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор Оренбуржья возложил алые розы к каждому гробу и выразил слова соболезнования родным погибших летчиков. Церемония прощания с экипажем Ил-76 проходит в четверг в спортивно-культурном комплексе (СКК) "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь командира экипажа Ил-76 Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. После церемонии прощания состоится траурный марш, затем родственники похоронят погибших. Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925669394.html
https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, денис паслер, оренбургская область
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Денис Паслер, Оренбургская область
Глава Оренбуржья простился с экипажем сбитого Ил-76 под Белгородом
Губернатор Паслер приехал проститься с экипажем сбитого Ил-76 под Белгородом
ОРЕНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Глава Оренбургской области Денис Паслер приехал проститься с членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Оренбуржья возложил алые розы к каждому гробу и выразил слова соболезнования родным погибших летчиков.
Церемония прощания с экипажем Ил-76 проходит в четверг в спортивно-культурном комплексе (СКК) "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь командира экипажа Ил-76 Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.
После церемонии прощания состоится траурный марш, затем родственники похоронят погибших.
Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев
Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ
24 января над Белгородской областью
. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина
, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом
. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина
косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением