https://ria.ru/20240208/pankratov-chernyy-1926279638.html

Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста

Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 08.02.2024

Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста

Супруга Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у народного артиста России якобы произошел сердечный приступ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T23:06

2024-02-08T23:06

2024-02-08T23:06

культура

россия

александр панкратов-черный

новости культуры

культура

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Супруга Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у народного артиста России якобы произошел сердечный приступ. Ранее Монахова сообщила РИА Новости, что народный артист России Александр Панкратов-Черный поскользнулся и повредил ребро, сейчас он находится дома. "Александр Васильевич повредил ребра. Чувствует себя неплохо. Сердечного приступа не было", - сообщила РИА Новости супруга артиста. Александр Панкратов-Черный - народный артист РФ и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Также он снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр панкратов-черный, новости культуры, культура