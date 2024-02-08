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Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 08.02.2024
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста
Супруга Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у народного артиста России якобы произошел сердечный приступ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:06
2024-02-08T23:06
2024-02-08T23:06
культура
россия
александр панкратов-черный
новости культуры
культура
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Супруга Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у народного артиста России якобы произошел сердечный приступ. Ранее Монахова сообщила РИА Новости, что народный артист России Александр Панкратов-Черный поскользнулся и повредил ребро, сейчас он находится дома. "Александр Васильевич повредил ребра. Чувствует себя неплохо. Сердечного приступа не было", - сообщила РИА Новости супруга артиста. Александр Панкратов-Черный - народный артист РФ и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Также он снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр панкратов-черный, новости культуры, культура
Культура, Россия, Александр Панкратов-Черный, Новости культуры, Культура
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста
Жена Панкратова-Черного опровергла информацию о сердечном приступе у артиста