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Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях - РИА Новости, 08.02.2024
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11:14 08.02.2024 (обновлено: 11:31 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pamfilova-1926105454.html
Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях
Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях - РИА Новости, 08.02.2024
Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что от ее имени рассылаются провокационные фейковые сообщения, и предупредила, что у нее нет аккаунтов в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:14
2024-02-08T11:31
элла памфилова
цик рф
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что от ее имени рассылаются провокационные фейковые сообщения, и предупредила, что у нее нет аккаунтов в социальных сетях."Сейчас идут рассылки от моего имени. Для чего это делается? Для того, чтобы провокационными заявлениями застать людей врасплох, вытянуть из них определенные ответные реакции, потом это выкладывать в сети", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в четверг.Она отметила, что сейчас у спецслужб достаточно работы по предотвращению терактов, которые "готовят бандеро-фашисты"."Не ведитесь на это, в ближайшее время мы дадим все необходимые материалы в развитии той инструкции, которую мы давали вам", - сообщила Памфилова, обращаясь к членам избиркомов.Также она подчеркнула, что для рассылки используются ее фотографии."У меня нет никаких аккаунтов ни в одной социальной сети. От моего имени к вам приходит материал только по нашим закрытым каналам связи… Все, что вам необходимо, вы получаете по официальным каналам", - добавила Памфилова.
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элла памфилова, цик рф, общество
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Общество
Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях

Памфилова предупредила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что от ее имени рассылаются провокационные фейковые сообщения, и предупредила, что у нее нет аккаунтов в социальных сетях.
"Сейчас идут рассылки от моего имени. Для чего это делается? Для того, чтобы провокационными заявлениями застать людей врасплох, вытянуть из них определенные ответные реакции, потом это выкладывать в сети", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в четверг.
Она отметила, что сейчас у спецслужб достаточно работы по предотвращению терактов, которые "готовят бандеро-фашисты".
"Не ведитесь на это, в ближайшее время мы дадим все необходимые материалы в развитии той инструкции, которую мы давали вам", - сообщила Памфилова, обращаясь к членам избиркомов.
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Также она подчеркнула, что для рассылки используются ее фотографии.
"У меня нет никаких аккаунтов ни в одной социальной сети. От моего имени к вам приходит материал только по нашим закрытым каналам связи… Все, что вам необходимо, вы получаете по официальным каналам", - добавила Памфилова.
 
Элла ПамфиловаЦИК РФОбщество
 
 
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