https://ria.ru/20240208/pamfilova-1926105454.html

Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях

Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях - РИА Новости, 08.02.2024

Памфилова заявила, что от ее имени рассылают сообщения в соцсетях

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что от ее имени рассылаются провокационные фейковые сообщения, и предупредила, что у нее нет аккаунтов в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:14

2024-02-08T11:14

2024-02-08T11:31

элла памфилова

цик рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что от ее имени рассылаются провокационные фейковые сообщения, и предупредила, что у нее нет аккаунтов в социальных сетях."Сейчас идут рассылки от моего имени. Для чего это делается? Для того, чтобы провокационными заявлениями застать людей врасплох, вытянуть из них определенные ответные реакции, потом это выкладывать в сети", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в четверг.Она отметила, что сейчас у спецслужб достаточно работы по предотвращению терактов, которые "готовят бандеро-фашисты"."Не ведитесь на это, в ближайшее время мы дадим все необходимые материалы в развитии той инструкции, которую мы давали вам", - сообщила Памфилова, обращаясь к членам избиркомов.Также она подчеркнула, что для рассылки используются ее фотографии."У меня нет никаких аккаунтов ни в одной социальной сети. От моего имени к вам приходит материал только по нашим закрытым каналам связи… Все, что вам необходимо, вы получаете по официальным каналам", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20240202/vybory-1924992233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

элла памфилова, цик рф, общество