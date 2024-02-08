https://ria.ru/20240208/pakistan-1926053889.html

Пакистан возобновил покупки СПГ у США

Пакистан возобновил покупки СПГ у США - РИА Новости, 08.02.2024

Пакистан возобновил покупки СПГ у США

Импорт СПГ из США в Пакистан возобновился в декабре после перерыва более чем в полтора года, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:01

2024-02-08T02:01

2024-02-08T02:01

пакистан

сша

катар

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Импорт СПГ из США в Пакистан возобновился в декабре после перерыва более чем в полтора года, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. Так, согласно американским статданным, в декабре 2023 года Пакистан купил у Штатов СПГ на сумму более 38 миллионов долларов. До этого последняя поставка была в апреле 2022 года в размере 29 миллионов долларов. А регулярные ежемесячные поставки прекратились еще в ноябре 2021 года. При этом согласно торговой статистике самого Пакистана, традиционными поставщиками сжиженного газа для него в последние два года были Катар, Индонезия, Нигерия и Оман. Всего по итогам 2023 года импорт товаров из США в Пакистан составлял почти 2,1 миллиарда долларов. Самую большую долю в нем заняли хлопок - почти 809 миллионов долларов, отходы и лом черных металлов - почти 302 миллиона, гражданские самолеты, двигатели и детали для них - 69 миллионов, кукуруза - 45,5 миллиона, а также древесная целлюлоза - 41,2 миллиона долларов. СПГ оказался на шестом месте.

https://ria.ru/20240207/spg-1925991460.html

пакистан

сша

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пакистан, сша, катар