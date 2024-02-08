https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html

Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного

Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко убеждена, что причины отставки Валерия Залужного с должности... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T21:26

2024-02-08T21:26

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

в мире

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валерий залужный

ирина геращенко

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко убеждена, что причины отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками политические, нынешняя киевская власть "независимость и популярность не прощает". Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим назначен Александр Сырский, ранее командовавший сухопутными войсками Украины. "Причины сегодняшней отставки - политические, это очевидно. Независимость, самодостаточность, взрослость и популярность Банковая (улица, на которой находится офис Зеленского - ред.) не прощает", - написала Геращенко в своем Telegram-канале, назвав такую позицию во время вооруженного конфликта "недальновидной и деструктивной". Зеленский ранее заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что состоялся важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы". Указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет.

https://ria.ru/20240208/smena-1926264673.html

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