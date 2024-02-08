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Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html
Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного
Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного
Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко убеждена, что причины отставки Валерия Залужного с должности... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:26
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
ирина геращенко
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко убеждена, что причины отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками политические, нынешняя киевская власть "независимость и популярность не прощает". Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим назначен Александр Сырский, ранее командовавший сухопутными войсками Украины. "Причины сегодняшней отставки - политические, это очевидно. Независимость, самодостаточность, взрослость и популярность Банковая (улица, на которой находится офис Зеленского - ред.) не прощает", - написала Геращенко в своем Telegram-канале, назвав такую позицию во время вооруженного конфликта "недальновидной и деструктивной". Зеленский ранее заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что состоялся важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы". Указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет.
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в мире, украина, валерий залужный, ирина геращенко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, европейская солидарность, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Европейская солидарность, Отставка главкома ВСУ Залужного
Депутат Рады раскрыл подробности отставки Залужного

Депутат Рады убеждена, что причины отставки Залужного с должности политические

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко убеждена, что причины отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками политические, нынешняя киевская власть "независимость и популярность не прощает".
Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим назначен Александр Сырский, ранее командовавший сухопутными войсками Украины.
«
"Причины сегодняшней отставки - политические, это очевидно. Независимость, самодостаточность, взрослость и популярность Банковая (улица, на которой находится офис Зеленского - ред.) не прощает", - написала Геращенко в своем Telegram-канале, назвав такую позицию во время вооруженного конфликта "недальновидной и деструктивной".
Зеленский ранее заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что состоялся важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы". Указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ
Вчера, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарностьОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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