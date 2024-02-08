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Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности

Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности - РИА Новости, 08.02.2024

Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности

Выделение дальнейшего финансирования на нужды Украины без надлежащей подотчетности и понимания конечной цели является безумием, заявил в четверг американский... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:53

2024-02-08T21:53

2024-02-08T21:53

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Выделение дальнейшего финансирования на нужды Украины без надлежащей подотчетности и понимания конечной цели является безумием, заявил в четверг американский миллиардер Илон Маск. "Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели", - написал Маск в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети X. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду. Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html

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в мире, украина, илон маск, нато, сергей лавров, сша, россия, джо байден