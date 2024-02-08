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Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/otpravka-1926272790.html
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности - РИА Новости, 08.02.2024
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности
Выделение дальнейшего финансирования на нужды Украины без надлежащей подотчетности и понимания конечной цели является безумием, заявил в четверг американский... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:53
2024-02-08T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Выделение дальнейшего финансирования на нужды Украины без надлежащей подотчетности и понимания конечной цели является безумием, заявил в четверг американский миллиардер Илон Маск. "Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели", - написал Маск в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети X. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду. Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html
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в мире, украина, илон маск, нато, сергей лавров, сша, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, НАТО, Сергей Лавров, США, Россия, Джо Байден
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности

Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине в отсутствие отчетности

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Выделение дальнейшего финансирования на нужды Украины без надлежащей подотчетности и понимания конечной цели является безумием, заявил в четверг американский миллиардер Илон Маск.
«
"Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели", - написал Маск в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети X.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ
Вчера, 15:49
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.
Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду.
Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
США хотят переложить расходы по военной помощи Украине на Европу, пишут СМИ
Вчера, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскНАТОСергей ЛавровСШАРоссияДжо Байден
 
 
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