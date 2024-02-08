https://ria.ru/20240208/otchayanie-1926275106.html

Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты

Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты - РИА Новости, 08.02.2024

Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты

Генсек ООН Антонио Гутерреш признался, что неспособность остановить текущие конфликты в мире вызывает у него отчаяние. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:07

2024-02-08T22:07

2024-02-08T22:07

в мире

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg

ООН, 8 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антонио Гутерреш признался, что неспособность остановить текущие конфликты в мире вызывает у него отчаяние. "Мое самое большое отчаяние заключается в том, что видя страдания в таком огромном масштабе, у меня нет власти прекратить их", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в ООН в четверг. По его словам, он "повышает голос и убеждает", но "люди должны быть готовы к убеждению" .

https://ria.ru/20240208/gatilov-1926133237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антониу гутерреш, оон