https://ria.ru/20240208/otchayanie-1926275106.html
Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты
Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты - РИА Новости, 08.02.2024
Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты
Генсек ООН Антонио Гутерреш признался, что неспособность остановить текущие конфликты в мире вызывает у него отчаяние. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:07
2024-02-08T22:07
2024-02-08T22:07
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 8 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антонио Гутерреш признался, что неспособность остановить текущие конфликты в мире вызывает у него отчаяние. "Мое самое большое отчаяние заключается в том, что видя страдания в таком огромном масштабе, у меня нет власти прекратить их", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в ООН в четверг. По его словам, он "повышает голос и убеждает", но "люди должны быть готовы к убеждению" .
https://ria.ru/20240208/gatilov-1926133237.html
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты
Гутерреш признался в отчаянии из-за неспособности прекратить конфликты в мире