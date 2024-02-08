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В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков
В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков - РИА Новости, 08.02.2024
В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков
В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
общество
москва
россия
гидрометцентр
снегопад в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Седьмого февраля выпало 10 миллиметров осадков, а рекорд был 9,5 миллиметра в 1995 году", - рассказала Макарова. При этом синоптик отметила, что по сравнению с рекордами в другие числа февраля количество осадков "не запредельное" - для 6 и 8 февраля они гораздо выше.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, россия, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков
Гидрометцентр: в Москве побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Седьмого февраля выпало 10 миллиметров осадков, а рекорд был 9,5 миллиметра в 1995 году", - рассказала Макарова.
При этом синоптик отметила, что по сравнению с рекордами в другие числа февраля количество осадков "не запредельное" - для 6 и 8 февраля они гораздо выше.
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