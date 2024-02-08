https://ria.ru/20240208/osadki-1926110448.html

В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков

В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков - РИА Новости, 08.02.2024

В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков

В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:23

2024-02-08T11:23

2024-02-08T11:23

общество

москва

россия

гидрометцентр

снегопад в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Седьмого февраля выпало 10 миллиметров осадков, а рекорд был 9,5 миллиметра в 1995 году", - рассказала Макарова. При этом синоптик отметила, что по сравнению с рекордами в другие числа февраля количество осадков "не запредельное" - для 6 и 8 февраля они гораздо выше.

https://ria.ru/20240207/mkad-1926036651.html

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Кирилл Волков

общество, москва, россия, гидрометцентр, снегопад в москве