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В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков - РИА Новости, 08.02.2024
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11:23 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/osadki-1926110448.html
В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков
В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков - РИА Новости, 08.02.2024
В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков
В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:23
2024-02-08T11:23
общество
москва
россия
гидрометцентр
снегопад в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Седьмого февраля выпало 10 миллиметров осадков, а рекорд был 9,5 миллиметра в 1995 году", - рассказала Макарова. При этом синоптик отметила, что по сравнению с рекордами в другие числа февраля количество осадков "не запредельное" - для 6 и 8 февраля они гораздо выше.
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общество, москва, россия, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
В Москве выпало рекордное для 7 февраля число осадков

Гидрометцентр: в Москве побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы убирают снег на Манежной площади во время снегопада в Москве
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Манежной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Манежной площади во время снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве после обильного снегопада в среду побит 30-летний рекорд выпавших осадков для 7 февраля, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Седьмого февраля выпало 10 миллиметров осадков, а рекорд был 9,5 миллиметра в 1995 году", - рассказала Макарова.
При этом синоптик отметила, что по сравнению с рекордами в другие числа февраля количество осадков "не запредельное" - для 6 и 8 февраля они гораздо выше.
Большегрузы на МКАД - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов
7 февраля, 21:51
 
ОбществоМоскваРоссияГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
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