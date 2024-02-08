https://ria.ru/20240208/organizatsii-1926113669.html

В ГД предложили включать иностранные госорганизации в список нежелательных

В ГД предложили включать иностранные госорганизации в список нежелательных - РИА Новости, 08.02.2024

В ГД предложили включать иностранные госорганизации в список нежелательных

В Госдуме предложили включать в перечень нежелательных организаций на территории РФ государственные иностранные и международные организации, а не только... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:35

2024-02-08T11:35

2024-02-08T11:53

госдума рф

россия

василий пискарев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Госдуме предложили включать в перечень нежелательных организаций на территории РФ государственные иностранные и международные организации, а не только неправительственные организации (НПО), сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в телеграм-канале."В распоряжении Комиссии имеются материалы об участии иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны… Однако, несмотря на это, действующее законодательство не позволяет признавать их деятельность нежелательной, так как данный правовой механизм защиты распространяется лишь на неправительственные зарубежные организации. В связи с этим предлагается включить их в перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России", - приводятся слова Пискарева.Отмечается, что законопроект не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, а также организации, которые входят в структуру органов госвласти иностранного государства.

https://ria.ru/20240206/npo-1925763291.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, василий пискарев