https://ria.ru/20240208/omsk-1926118365.html

Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города

Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города - РИА Новости, 08.02.2024

Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города

Студенты омского юридического колледжа устроили массовую драку, в которой пострадали два молодых человека, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:50

2024-02-08T11:50

2024-02-08T11:50

происшествия

омск

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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Студенты омского юридического колледжа устроили массовую драку, в которой пострадали два молодых человека, рассказали в пресс-службе областного УМВД. На данный момент полицейские проводят проверку из-за обращений родителей двух учащихся юридического колледжа, получивших травмы во время массовой драки. "По предварительным данным, 6 февраля 2024 года между молодыми людьми и двумя другими студентами учебного заведения произошел конфликт, в результате которого им причинены телесные повреждения. Юноши направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести полученных повреждений", - сообщили в пресс-службе. Всех участников драки установили. С ними работают сотрудники полиции. "Со студентами, педагогическим составом и родителями запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий. Проведение проверки продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе. Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, причиной конфликта стала девушка, к которой один молодой человек приревновал другого. Парни решили выяснить отношения и привели с собой друзей.

https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html

https://ria.ru/20240129/draka-1924108890.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск