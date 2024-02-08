https://ria.ru/20240208/omsk-1926118365.html
Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города
Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города - РИА Новости, 08.02.2024
Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города
Студенты омского юридического колледжа устроили массовую драку, в которой пострадали два молодых человека, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:50
2024-02-08T11:50
2024-02-08T11:50
происшествия
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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Студенты омского юридического колледжа устроили массовую драку, в которой пострадали два молодых человека, рассказали в пресс-службе областного УМВД. На данный момент полицейские проводят проверку из-за обращений родителей двух учащихся юридического колледжа, получивших травмы во время массовой драки. "По предварительным данным, 6 февраля 2024 года между молодыми людьми и двумя другими студентами учебного заведения произошел конфликт, в результате которого им причинены телесные повреждения. Юноши направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести полученных повреждений", - сообщили в пресс-службе. Всех участников драки установили. С ними работают сотрудники полиции. "Со студентами, педагогическим составом и родителями запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий. Проведение проверки продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе. Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, причиной конфликта стала девушка, к которой один молодой человек приревновал другого. Парни решили выяснить отношения и привели с собой друзей.
https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html
https://ria.ru/20240129/draka-1924108890.html
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происшествия, омск
Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города
Омские студенты устроили массовую драку, в которой пострадали два человека
ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Студенты омского юридического колледжа устроили массовую драку, в которой пострадали два молодых человека, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
На данный момент полицейские проводят проверку из-за обращений родителей двух учащихся юридического колледжа, получивших травмы во время массовой драки.
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"По предварительным данным, 6 февраля 2024 года между молодыми людьми и двумя другими студентами учебного заведения произошел конфликт, в результате которого им причинены телесные повреждения. Юноши направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести полученных повреждений", - сообщили в пресс-службе.
Всех участников драки установили. С ними работают сотрудники полиции.
"Со студентами, педагогическим составом и родителями запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий. Проведение проверки продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, причиной конфликта стала девушка, к которой один молодой человек приревновал другого. Парни решили выяснить отношения и привели с собой друзей.
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