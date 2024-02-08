https://ria.ru/20240208/olimpiady-1926131781.html

Россия вошла в пятерку стран по медалям на школьных олимпиадах

Россия вошла в пятерку стран по медалям на школьных олимпиадах - РИА Новости, 08.02.2024

Россия вошла в пятерку стран по медалям на школьных олимпиадах

Россия вошла в пятерку стран, лидирующих по количеству золотых и серебряных медалей на международных олимпиадах школьников по естественным наукам, в прошлом... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:38

2024-02-08T12:38

2024-02-08T13:17

россия

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия вошла в пятерку стран, лидирующих по количеству золотых и серебряных медалей на международных олимпиадах школьников по естественным наукам, в прошлом году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В 2023 году наша страна вошла в пятерку стран-лидеров по количеству золотых и серебряных медалей, полученных на международных олимпиадах для школьников по математике, астрономии, физике и химии. Надеемся, что наша молодежь своими достижениями сохранит и приумножит лучшие традиции российской науки", - сказал Кравцов во время телемоста с представителями педагогических вузов в честь старта Недели российской науки. Он выразил надежду на то, что российская молодежь своими достижениями сохранит и приумножит лучшие традиции науки страны, а также отметил, что поддержка и развитие талантов - один из приоритетов в работе педагогов и наставников. Восьмого февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".

https://ria.ru/20240201/programmirovanie-1924876484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование