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Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах - РИА Новости, 08.02.2024
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22:32 08.02.2024 (обновлено: 22:52 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ogovorki-1926276332.html
Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах
Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах - РИА Новости, 08.02.2024
Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах
Оговорки президента США Джо Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:32
2024-02-08T22:52
в мире
сша
джо байден
g7
франция
германия
карин жан-пьер
гельмут коль
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Другие лидеры в их сообществах или избранные представители власти делали то же самое. Так что это не является необычным", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о череде оговорок американского лидера. После этого Жан-Пьер связала заданный ей вопрос с намерением Байдена переизбираться на второй президентский срок, отметив, что не может комментировать предстоящее голосование. Однако, по ее словам, три года президентства Байдена были для него и для США "очень успешными". Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913777099.html
https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html
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в мире, сша, джо байден, g7, франция, германия, карин жан-пьер, гельмут коль
В мире, США, Джо Байден, G7, Франция, Германия, Карин Жан-Пьер, Гельмут Коль
Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах

Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о встречах с покойными лидерами

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Другие лидеры в их сообществах или избранные представители власти делали то же самое. Так что это не является необычным", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о череде оговорок американского лидера.
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После этого Жан-Пьер связала заданный ей вопрос с намерением Байдена переизбираться на второй президентский срок, отметив, что не может комментировать предстоящее голосование. Однако, по ее словам, три года президентства Байдена были для него и для США "очень успешными".
Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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В миреСШАДжо БайденG7ФранцияГерманияКарин Жан-ПьерГельмут Коль
 
 
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