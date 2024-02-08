Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о покойных лидерах
Белый дом не считает необычными оговорки Байдена о встречах с покойными лидерами
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Другие лидеры в их сообществах или избранные представители власти делали то же самое. Так что это не является необычным", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о череде оговорок американского лидера.
После этого Жан-Пьер связала заданный ей вопрос с намерением Байдена переизбираться на второй президентский срок, отметив, что не может комментировать предстоящее голосование. Однако, по ее словам, три года президентства Байдена были для него и для США "очень успешными".
Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.