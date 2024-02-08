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ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

Украинские войска в 21.45 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:27

2024-02-08T22:27

2024-02-08T22:27

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.45 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства во Вконтакте.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240208/porazhenie-1926274741.html

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