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В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка

В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка - РИА Новости, 08.02.2024

В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка

Пять человек пострадали при украинском обстреле села Ржевки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:39

2024-02-08T17:34

белгородская область

вооруженные силы украины

белгород

происшествия

харьковская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при украинском обстреле села Ржевки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее губернатор информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, один человек получил осколочные ранения ноги."Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших - двух мужчин и двух женщин - осколочные ранения нижних конечностей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. По словам губернатора, осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения и один легковой автомобиль. ⠀"Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. Информация по разрушениям уточняется", - отметил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Ржевка находится примерно в 8 километрах от украинской границы и вплотную примыкает к городу Шебекино.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, происшествия, харьковская область, вячеслав гладков