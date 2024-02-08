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В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка - РИА Новости, 08.02.2024
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15:39 08.02.2024 (обновлено: 17:34 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926194925.html
В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка
В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка
Пять человек пострадали при украинском обстреле села Ржевки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:39
2024-02-08T17:34
белгородская область
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
харьковская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при украинском обстреле села Ржевки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее губернатор информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, один человек получил осколочные ранения ноги."Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших - двух мужчин и двух женщин - осколочные ранения нижних конечностей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. По словам губернатора, осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения и один легковой автомобиль. ⠀"Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. Информация по разрушениям уточняется", - отметил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Ржевка находится примерно в 8 километрах от украинской границы и вплотную примыкает к городу Шебекино.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, происшествия, харьковская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгород, Происшествия, Харьковская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка

Гладков: пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа. 8 февраля 2024
Последствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа. 8 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа. 8 февраля 2024
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при украинском обстреле села Ржевки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, один человек получил осколочные ранения ноги.
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"Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших - двух мужчин и двух женщин - осколочные ранения нижних конечностей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. По словам губернатора, осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения и один легковой автомобиль. ⠀
"Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. Информация по разрушениям уточняется", - отметил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Ржевка находится примерно в 8 километрах от украинской границы и вплотную примыкает к городу Шебекино.
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Белгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородПроисшествияХарьковская областьВячеслав Гладков
 
 
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