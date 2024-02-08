В Белгородской области пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка
Гладков: пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа. 8 февраля 2024
Последствия обстрела Ржевки Шебекинского городского округа. 8 февраля 2024
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при украинском обстреле села Ржевки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, один человек получил осколочные ранения ноги.
«
"Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших - двух мужчин и двух женщин - осколочные ранения нижних конечностей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. По словам губернатора, осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения и один легковой автомобиль. ⠀
"Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. Информация по разрушениям уточняется", - отметил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Ржевка находится примерно в 8 километрах от украинской границы и вплотную примыкает к городу Шебекино.