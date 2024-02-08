https://ria.ru/20240208/obse-1926098218.html

Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД

Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД

Западные страны мечтают убрать Россию из ОБСЕ, их раздражает то, что приходится выслушивать принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке, заявил замглавы РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:55

2024-02-08T10:55

2024-02-08T10:55

в мире

россия

москва

белоруссия

александр грушко

обсе

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны мечтают убрать Россию из ОБСЕ, их раздражает то, что приходится выслушивать принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24". "Это одна из немногих площадок диалога, которая сохраняется. Мы видим, что агрессивное большинство в рамках западных союзов мечтает о том, чтобы нас из ОБСЕ вырезать, чтобы превратить эту организацию в некое подобие европейского политического сообщества, и потом объявить, что существует евроатлантическое, евроазиатское единство, в котором нет места нецивилизованным России и Белоруссии. Таков план", - сказал Грушко. Он добавил, что западные страны в ОБСЕ обозлились на то, что они буквально "вынуждены выслушивать" принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке дня. "Если говорить о сегодняшнем состоянии, то Запад превратил ОБСЕ в площадку конфронтации. Их страшно бесит то, что в ОБСЕ сохраняется правило консенсуса, и с нами они, и с белорусами, и с некоторыми другими мыслящими в правильных категориях ничего сделать не могут", - подчеркнул Грушко.

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Варвара Скокшина

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