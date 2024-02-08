Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД
Замглавы МИД Грушко: Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны мечтают убрать Россию из ОБСЕ, их раздражает то, что приходится выслушивать принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".
"Это одна из немногих площадок диалога, которая сохраняется. Мы видим, что агрессивное большинство в рамках западных союзов мечтает о том, чтобы нас из ОБСЕ вырезать, чтобы превратить эту организацию в некое подобие европейского политического сообщества, и потом объявить, что существует евроатлантическое, евроазиатское единство, в котором нет места нецивилизованным России и Белоруссии. Таков план", - сказал Грушко.
Он добавил, что западные страны в ОБСЕ обозлились на то, что они буквально "вынуждены выслушивать" принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке дня. "Если говорить о сегодняшнем состоянии, то Запад превратил ОБСЕ в площадку конфронтации. Их страшно бесит то, что в ОБСЕ сохраняется правило консенсуса, и с нами они, и с белорусами, и с некоторыми другими мыслящими в правильных категориях ничего сделать не могут", - подчеркнул Грушко.