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Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024
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10:55 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/obse-1926098218.html
Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД
Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД
Западные страны мечтают убрать Россию из ОБСЕ, их раздражает то, что приходится выслушивать принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке, заявил замглавы РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:55
2024-02-08T10:55
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белоруссия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны мечтают убрать Россию из ОБСЕ, их раздражает то, что приходится выслушивать принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24". "Это одна из немногих площадок диалога, которая сохраняется. Мы видим, что агрессивное большинство в рамках западных союзов мечтает о том, чтобы нас из ОБСЕ вырезать, чтобы превратить эту организацию в некое подобие европейского политического сообщества, и потом объявить, что существует евроатлантическое, евроазиатское единство, в котором нет места нецивилизованным России и Белоруссии. Таков план", - сказал Грушко. Он добавил, что западные страны в ОБСЕ обозлились на то, что они буквально "вынуждены выслушивать" принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке дня. "Если говорить о сегодняшнем состоянии, то Запад превратил ОБСЕ в площадку конфронтации. Их страшно бесит то, что в ОБСЕ сохраняется правило консенсуса, и с нами они, и с белорусами, и с некоторыми другими мыслящими в правильных категориях ничего сделать не могут", - подчеркнул Грушко.
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в мире, россия, москва, белоруссия, александр грушко, обсе
В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Александр Грушко, ОБСЕ
Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ, заявил МИД

Замглавы МИД Грушко: Запад мечтает убрать Россию из ОБСЕ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны мечтают убрать Россию из ОБСЕ, их раздражает то, что приходится выслушивать принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".
"Это одна из немногих площадок диалога, которая сохраняется. Мы видим, что агрессивное большинство в рамках западных союзов мечтает о том, чтобы нас из ОБСЕ вырезать, чтобы превратить эту организацию в некое подобие европейского политического сообщества, и потом объявить, что существует евроатлантическое, евроазиатское единство, в котором нет места нецивилизованным России и Белоруссии. Таков план", - сказал Грушко.
Он добавил, что западные страны в ОБСЕ обозлились на то, что они буквально "вынуждены выслушивать" принципиальные оценки Москвы по актуальной повестке дня. "Если говорить о сегодняшнем состоянии, то Запад превратил ОБСЕ в площадку конфронтации. Их страшно бесит то, что в ОБСЕ сохраняется правило консенсуса, и с нами они, и с белорусами, и с некоторыми другими мыслящими в правильных категориях ничего сделать не могут", - подчеркнул Грушко.
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