https://ria.ru/20240208/oborudovanie-1926151339.html

Компания из Москвы адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ

Компания из Москвы адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ - РИА Новости, 08.02.2024

Компания из Москвы адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ

Разработчик из Москвы BM GROUP "Фабрика инноваций" запустила специальную продукцию для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает министр... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:13

2024-02-08T15:13

2024-02-08T15:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Разработчик из Москвы BM GROUP "Фабрика инноваций" запустила специальную продукцию для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Столичная компания занимается разработкой и выпуском умных устройств, реализующихся во всех отраслях жизни. В их числе присутствуют такие товары как мультимедийная доска, интерактивное табло, экраны и прочие системы.Устройства используют в общественных местах: на территории образовательных и социальных учреждений, в магазинах, офисных пространствах и в других помещениях."Столичные производители и разработчики электрооборудования ежегодно укрепляют позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, создают новую высокотехнологичную продукцию и модернизируют существующие решения. Так, в 2024-м компания расширила технические возможности мультимедийного оборудования собственного производства для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В планах на год – выпустить более 20 тысяч устройств с поддержкой дополнительных возможностей", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Там уточнили, все новые устройства будут обладать функциями поддержки инверсии цветов, также они имеют экранную лупу для пользователей с нарушениями зрения, есть и функция смещения экрана вниз, предназначенная для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата – эту работу берет на себя обновленная программная оболочка.Кроме того, в специальную линейку интегрируют дополнительное оборудование – например, индукционную петлю. Данный прибор позволяет транслировать звук напрямую в слуховой аппарат. Производственную линию уже адаптировали для установки специальных средств.Руководитель предприятия Владимир Буйвидис уточнил, что в настоящее время все устройства компании адаптировали под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в текущем году в компании стартовал выпуск специальной линейки с дополнительным оборудованием – это индукционные петли, камеры для распознавания лица и жестов, кнопки вызова помощников. Выпуск подобных моделей будет организован по запросу заказчиков. В числе них есть больницы, реабилитационные центры, социально ответственный бизнес. Кроме того, запланировано, что подобных заказов будет порядка 30% от общего числа.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже порядка 4200 промышленных площадок, на которых работают свыше 725 тысяч человек. Каждый год здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых.На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции.Производственные компании получают всестороннюю поддержку от Москвы. В городе созданы комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Благодаря размещению промышленных площадок на территории столицы, инвесторам открыт доступ к рынкам сбыта, комфортной инфраструктуре, а также большому перечню мер системной поддержки Москвы. В настоящее время предприятия обладают возможность пользоваться свыше 20 мерами, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240207/moskva-1925872224.html

https://ria.ru/20240203/testo-1925133577.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский