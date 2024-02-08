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Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2024
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21:57 08.02.2024
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Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО
Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2024
Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО
Волонтеры из села Азово Омской области шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:57
2024-02-08T21:57
надежные люди
омская область
общество
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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Волонтеры из села Азово Омской области шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Тактические приспособления от местных волонтеров в будущем помогут спасти жизни бойцам в зоне СВО. Жители деревни Трубецкое, участвующие в добровольчемском отряде "Za cVоих", помогают собирать гуманитарную помощь для военных. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и армейский душ, шьют нашлемники, голицы, балаклавы, флисовые толстовки". "Совсем недавно добровольцы получили новое помещение - пустующий этаж в местном детском саду. В нем обосновался самодельный цех, где азовцы по заказу бойцов шьют эвакуационные носилки для медицинской роты. Изделия из прочных лент защитного цвета в военно-полевых условиях выдерживают нагрузку до четверти тонны. При этом бескаркасные "волокуши" компактны и легко помещаются в кармане тактического рюкзака или спецодежды", - пояснили в пресс-службе. Получив специальный заказ из госпиталя, волонтеры всего за 2 выходных дня сшили 54 комплекта подушек и одеял. Ими отправлено более 800 защитных полотен для военной техники и снайперов, а также порядка 600 теплых свитеров. Сейчас волонтерская группа насчитывает уже более 40 человек.
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омская область, общество
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Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО

Волонтеры из омского села Азово шьют эвакуационные носилки для медроты в СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Волонтеры из села Азово Омской области шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Тактические приспособления от местных волонтеров в будущем помогут спасти жизни бойцам в зоне СВО. Жители деревни Трубецкое, участвующие в добровольчемском отряде "Za cVоих", помогают собирать гуманитарную помощь для военных. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и армейский душ, шьют нашлемники, голицы, балаклавы, флисовые толстовки".
«
"Совсем недавно добровольцы получили новое помещение - пустующий этаж в местном детском саду. В нем обосновался самодельный цех, где азовцы по заказу бойцов шьют эвакуационные носилки для медицинской роты. Изделия из прочных лент защитного цвета в военно-полевых условиях выдерживают нагрузку до четверти тонны. При этом бескаркасные "волокуши" компактны и легко помещаются в кармане тактического рюкзака или спецодежды", - пояснили в пресс-службе.
Получив специальный заказ из госпиталя, волонтеры всего за 2 выходных дня сшили 54 комплекта подушек и одеял. Ими отправлено более 800 защитных полотен для военной техники и снайперов, а также порядка 600 теплых свитеров. Сейчас волонтерская группа насчитывает уже более 40 человек.
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