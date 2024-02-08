https://ria.ru/20240208/nosilki-1926270134.html

Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО

Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2024

Омские волонтеры шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО

Волонтеры из села Азово Омской области шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:57

2024-02-08T21:57

2024-02-08T21:57

надежные люди

омская область

общество

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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Волонтеры из села Азово Омской области шьют эвакуационные носилки для медицинской роты в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Тактические приспособления от местных волонтеров в будущем помогут спасти жизни бойцам в зоне СВО. Жители деревни Трубецкое, участвующие в добровольчемском отряде "Za cVоих", помогают собирать гуманитарную помощь для военных. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и армейский душ, шьют нашлемники, голицы, балаклавы, флисовые толстовки". "Совсем недавно добровольцы получили новое помещение - пустующий этаж в местном детском саду. В нем обосновался самодельный цех, где азовцы по заказу бойцов шьют эвакуационные носилки для медицинской роты. Изделия из прочных лент защитного цвета в военно-полевых условиях выдерживают нагрузку до четверти тонны. При этом бескаркасные "волокуши" компактны и легко помещаются в кармане тактического рюкзака или спецодежды", - пояснили в пресс-службе. Получив специальный заказ из госпиталя, волонтеры всего за 2 выходных дня сшили 54 комплекта подушек и одеял. Ими отправлено более 800 защитных полотен для военной техники и снайперов, а также порядка 600 теплых свитеров. Сейчас волонтерская группа насчитывает уже более 40 человек.

https://ria.ru/20240207/pomosch-1925945560.html

омская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омская область, общество