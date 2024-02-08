https://ria.ru/20240208/nikolaev-1926182519.html

ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье

ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 08.02.2024

ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье

Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:58

2024-02-08T14:58

2024-02-08T15:43

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные товарищей из самого города, которые передали соответствующие фото- и видеокадры."В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор". На видео как раз попадание в заводской цех", — сказал собеседник агентства.По "Экватору" ударили тремя дронами "Герань". Первый попал в цех, где производили БПЛА; второй — в здание общежития завода, где располагались украинские боевики и иностранные специалисты, которые помогали в сборке и настройке дронов, уточнил подпольщик."Третий взрыв был самый мощный, пришелся в центральную, внутреннюю часть завода. По нашим данным, там были джипы с военными номерами и военная техника", — заявил Лебедев.Как отметил координатор подполья, после удара по заводу николаевцы сообщали, что квартал оцепили полицейские."Пока нетронутыми остались старое здание фабрики "Эвис" (находится рядом с "Экватором". — Прим. ред.), где проживают бандеровцы, и завод "Кристалл", где много интересных цехов и шикарное бомбоубежище", — добавил Лебедев.Кроме того, под удар попал завод железобетонных изделий — там прогремел сильный взрыв. По словам собеседника агентства, подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся военные грузовые автомобили на этом предприятии. "Около семи утра был замечен выезд нескольких грузовиков, хорошо загруженных, судя по просевшей подвеске. По сообщениям от николаевцев, после прилета в районе завода ЖБИ качнуло дома. По данным агентуры, от взрывной волны открывались балконные двери", — подчеркнул Лебедев.В ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе и Николаеве, в этих городах объявляли воздушную тревогу. Затем глава николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о возгорании на территории промышленного предприятия.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.

https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html

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Завод дронов в Николаеве после атаки ВС России Российские военные в ночь на четверг поразили завод дронов ВСУ в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. Еще один удар пришелся по зданию общежития завода, где находились украинские боевики и иностранные специалисты. Также поражен завод железобетонных изделий – подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся там военные грузовые автомобили. 2024-02-08T14:58 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаев (украина), сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, одесса