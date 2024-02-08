https://ria.ru/20240208/nikolaev-1926182519.html
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 08.02.2024
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье
Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:58
2024-02-08T14:58
2024-02-08T15:43
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
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россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные товарищей из самого города, которые передали соответствующие фото- и видеокадры."В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор". На видео как раз попадание в заводской цех", — сказал собеседник агентства.По "Экватору" ударили тремя дронами "Герань". Первый попал в цех, где производили БПЛА; второй — в здание общежития завода, где располагались украинские боевики и иностранные специалисты, которые помогали в сборке и настройке дронов, уточнил подпольщик."Третий взрыв был самый мощный, пришелся в центральную, внутреннюю часть завода. По нашим данным, там были джипы с военными номерами и военная техника", — заявил Лебедев.Как отметил координатор подполья, после удара по заводу николаевцы сообщали, что квартал оцепили полицейские."Пока нетронутыми остались старое здание фабрики "Эвис" (находится рядом с "Экватором". — Прим. ред.), где проживают бандеровцы, и завод "Кристалл", где много интересных цехов и шикарное бомбоубежище", — добавил Лебедев.Кроме того, под удар попал завод железобетонных изделий — там прогремел сильный взрыв. По словам собеседника агентства, подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся военные грузовые автомобили на этом предприятии. "Около семи утра был замечен выезд нескольких грузовиков, хорошо загруженных, судя по просевшей подвеске. По сообщениям от николаевцев, после прилета в районе завода ЖБИ качнуло дома. По данным агентуры, от взрывной волны открывались балконные двери", — подчеркнул Лебедев.В ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе и Николаеве, в этих городах объявляли воздушную тревогу. Затем глава николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о возгорании на территории промышленного предприятия.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926187157_331:0:1771:1080_1920x0_80_0_0_fd80ec39fce9cef90ca5ef47e09ba199.jpg
Завод дронов в Николаеве после атаки ВС России
Российские военные в ночь на четверг поразили завод дронов ВСУ в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. Еще один удар пришелся по зданию общежития завода, где находились украинские боевики и иностранные специалисты. Также поражен завод железобетонных изделий – подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся там военные грузовые автомобили.
2024-02-08T14:58
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Одесса
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье
Подпольщик: ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные товарищей из самого города, которые передали соответствующие фото- и видеокадры.
«
"В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор". На видео как раз попадание в заводской цех", — сказал собеседник агентства.
По "Экватору" ударили тремя дронами "Герань". Первый попал в цех, где производили БПЛА; второй — в здание общежития завода, где располагались украинские боевики и иностранные специалисты, которые помогали в сборке и настройке дронов, уточнил подпольщик.
"Третий взрыв был самый мощный, пришелся в центральную, внутреннюю часть завода. По нашим данным, там были джипы с военными номерами и военная техника", — заявил Лебедев.
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Как отметил координатор подполья, после удара по заводу николаевцы сообщали, что квартал оцепили полицейские.
«
"Пока нетронутыми остались старое здание фабрики "Эвис" (находится рядом с "Экватором". — Прим. ред.), где проживают бандеровцы, и завод "Кристалл", где много интересных цехов и шикарное бомбоубежище", — добавил Лебедев.
Кроме того, под удар попал завод железобетонных изделий — там прогремел сильный взрыв. По словам собеседника агентства, подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся военные грузовые автомобили на этом предприятии.
"Около семи утра был замечен выезд нескольких грузовиков, хорошо загруженных, судя по просевшей подвеске. По сообщениям от николаевцев, после прилета в районе завода ЖБИ качнуло дома. По данным агентуры, от взрывной волны открывались балконные двери", — подчеркнул Лебедев.
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В ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе
и Николаеве, в этих городах объявляли воздушную тревогу. Затем глава николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о возгорании на территории промышленного предприятия.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ
гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине
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