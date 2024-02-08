Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 08.02.2024 (обновлено: 15:43 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/nikolaev-1926182519.html
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 08.02.2024
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье
Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:58
2024-02-08T15:43
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926187157_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fa292cf197406bc6cb4f6b5f2877f92.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные товарищей из самого города, которые передали соответствующие фото- и видеокадры."В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор". На видео как раз попадание в заводской цех", — сказал собеседник агентства.По "Экватору" ударили тремя дронами "Герань". Первый попал в цех, где производили БПЛА; второй — в здание общежития завода, где располагались украинские боевики и иностранные специалисты, которые помогали в сборке и настройке дронов, уточнил подпольщик."Третий взрыв был самый мощный, пришелся в центральную, внутреннюю часть завода. По нашим данным, там были джипы с военными номерами и военная техника", — заявил Лебедев.Как отметил координатор подполья, после удара по заводу николаевцы сообщали, что квартал оцепили полицейские."Пока нетронутыми остались старое здание фабрики "Эвис" (находится рядом с "Экватором". — Прим. ред.), где проживают бандеровцы, и завод "Кристалл", где много интересных цехов и шикарное бомбоубежище", — добавил Лебедев.Кроме того, под удар попал завод железобетонных изделий — там прогремел сильный взрыв. По словам собеседника агентства, подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся военные грузовые автомобили на этом предприятии. "Около семи утра был замечен выезд нескольких грузовиков, хорошо загруженных, судя по просевшей подвеске. По сообщениям от николаевцев, после прилета в районе завода ЖБИ качнуло дома. По данным агентуры, от взрывной волны открывались балконные двери", — подчеркнул Лебедев.В ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе и Николаеве, в этих городах объявляли воздушную тревогу. Затем глава николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о возгорании на территории промышленного предприятия.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html
https://ria.ru/20231230/tseli-1919081345.html
николаев (украина)
украина
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Завод дронов в Николаеве после атаки ВС России
Российские военные в ночь на четверг поразили завод дронов ВСУ в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. Еще один удар пришелся по зданию общежития завода, где находились украинские боевики и иностранные специалисты. Также поражен завод железобетонных изделий – подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся там военные грузовые автомобили.
2024-02-08T14:58
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926187157_331:0:1771:1080_1920x0_80_0_0_fd80ec39fce9cef90ca5ef47e09ba199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, одесса
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Одесса
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Николаеве, сообщило подполье

Подпольщик: ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные в четверг нанесли удар по заводу "Экватор" в Николаеве, где производили дроны для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные товарищей из самого города, которые передали соответствующие фото- и видеокадры.
«
"В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор". На видео как раз попадание в заводской цех", — сказал собеседник агентства.
По "Экватору" ударили тремя дронами "Герань". Первый попал в цех, где производили БПЛА; второй — в здание общежития завода, где располагались украинские боевики и иностранные специалисты, которые помогали в сборке и настройке дронов, уточнил подпольщик.
"Третий взрыв был самый мощный, пришелся в центральную, внутреннюю часть завода. По нашим данным, там были джипы с военными номерами и военная техника", — заявил Лебедев.
Поражение военных объектов ВСУ в Харькове
Подполье сообщило о поражении цехов по ремонту военной техники в Харькове
31 января, 19:28
Как отметил координатор подполья, после удара по заводу николаевцы сообщали, что квартал оцепили полицейские.
«
"Пока нетронутыми остались старое здание фабрики "Эвис" (находится рядом с "Экватором". — Прим. ред.), где проживают бандеровцы, и завод "Кристалл", где много интересных цехов и шикарное бомбоубежище", — добавил Лебедев.
Кроме того, под удар попал завод железобетонных изделий — там прогремел сильный взрыв. По словам собеседника агентства, подполье неоднократно фиксировало разгружающиеся и загружающиеся военные грузовые автомобили на этом предприятии.
"Около семи утра был замечен выезд нескольких грузовиков, хорошо загруженных, судя по просевшей подвеске. По сообщениям от николаевцев, после прилета в районе завода ЖБИ качнуло дома. По данным агентуры, от взрывной волны открывались балконные двери", — подчеркнул Лебедев.
Последствия удара по промышленному складу во Львове - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Подполье назвало цели на Украине, пораженные ударами 29 декабря
30 декабря 2023, 04:46
В ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе и Николаеве, в этих городах объявляли воздушную тревогу. Затем глава николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о возгорании на территории промышленного предприятия.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 февраля, 14:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФДмитрий ПесковОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала