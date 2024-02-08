Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ
Гагин: решение о назначении Сырского принято Зеленским от безысходности
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ от безысходности, Валерий Залужный был для него серьезным конкурентом, а предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин.
В четверг вечером Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
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"Кого-то надо было же назначить, кто ближе по рангу, по должности. Зеленский не мог не уволить Залужного, потому что тот действительно являлся и является серьезным конкурентом", - сказал Гагин РИА Новости.
По его словам, Залужный после отставки не оставит своих политических амбиций.
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"Посмотрим, как себя поведет Залужный, я не думаю, что после того, как он оставил пост, он лишится поддержки своих кураторов из-за рубежа. А предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении. Он пытается предупредить возможную борьбу Залужного за власть. Он специально громко озвучивает предложение остаться в команде", - подчеркнул советник главы ДНР Дениса Пушилина.
Собеседник агентства также подчеркнул, что Залужный "остается авторитетной фигурой" как для военных, так и для многих других граждан Украины. "Он продолжит оставаться авторитетом и будет нести потенциальную угрозу для Зеленского", - заключил Гагин.