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Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926273572.html
Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ
Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ
Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ от безысходности, Валерий Залужный был для него серьезным конкурентом, а предложение "оставаться в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T22:00
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
валерий залужный
владимир зеленский
украина
ян гагин
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ от безысходности, Валерий Залужный был для него серьезным конкурентом, а предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. В четверг вечером Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Кого-то надо было же назначить, кто ближе по рангу, по должности. Зеленский не мог не уволить Залужного, потому что тот действительно являлся и является серьезным конкурентом", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, Залужный после отставки не оставит своих политических амбиций. "Посмотрим, как себя поведет Залужный, я не думаю, что после того, как он оставил пост, он лишится поддержки своих кураторов из-за рубежа. А предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении. Он пытается предупредить возможную борьбу Залужного за власть. Он специально громко озвучивает предложение остаться в команде", - подчеркнул советник главы ДНР Дениса Пушилина. Собеседник агентства также подчеркнул, что Залужный "остается авторитетной фигурой" как для военных, так и для многих других граждан Украины. "Он продолжит оставаться авторитетом и будет нести потенциальную угрозу для Зеленского", - заключил Гагин.
https://ria.ru/20240208/smena-1926272233.html
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в мире, донецкая народная республика, валерий залужный, владимир зеленский, украина, ян гагин, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, Ян Гагин, Отставка главкома ВСУ Залужного
Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ

Гагин: решение о назначении Сырского принято Зеленским от безысходности

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ от безысходности, Валерий Залужный был для него серьезным конкурентом, а предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин.
В четверг вечером Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
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«
"Кого-то надо было же назначить, кто ближе по рангу, по должности. Зеленский не мог не уволить Залужного, потому что тот действительно являлся и является серьезным конкурентом", - сказал Гагин РИА Новости.
По его словам, Залужный после отставки не оставит своих политических амбиций.
«
"Посмотрим, как себя поведет Залужный, я не думаю, что после того, как он оставил пост, он лишится поддержки своих кураторов из-за рубежа. А предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении. Он пытается предупредить возможную борьбу Залужного за власть. Он специально громко озвучивает предложение остаться в команде", - подчеркнул советник главы ДНР Дениса Пушилина.
Собеседник агентства также подчеркнул, что Залужный "остается авторитетной фигурой" как для военных, так и для многих других граждан Украины. "Он продолжит оставаться авторитетом и будет нести потенциальную угрозу для Зеленского", - заключил Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаЯн ГагинОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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