https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926273572.html

Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ

Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Гагин рассказал, почему назначили Сырского на должность главкома ВСУ

Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ от безысходности, Валерий Залужный был для него серьезным конкурентом, а предложение "оставаться в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T22:00

2024-02-08T22:00

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

валерий залужный

владимир зеленский

украина

ян гагин

отставка главкома всу залужного

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ от безысходности, Валерий Залужный был для него серьезным конкурентом, а предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. В четверг вечером Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Кого-то надо было же назначить, кто ближе по рангу, по должности. Зеленский не мог не уволить Залужного, потому что тот действительно являлся и является серьезным конкурентом", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, Залужный после отставки не оставит своих политических амбиций. "Посмотрим, как себя поведет Залужный, я не думаю, что после того, как он оставил пост, он лишится поддержки своих кураторов из-за рубежа. А предложение "оставаться в команде" - это пакт о ненападении. Он пытается предупредить возможную борьбу Залужного за власть. Он специально громко озвучивает предложение остаться в команде", - подчеркнул советник главы ДНР Дениса Пушилина. Собеседник агентства также подчеркнул, что Залужный "остается авторитетной фигурой" как для военных, так и для многих других граждан Украины. "Он продолжит оставаться авторитетом и будет нести потенциальную угрозу для Зеленского", - заключил Гагин.

https://ria.ru/20240208/smena-1926272233.html

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в мире, донецкая народная республика, валерий залужный, владимир зеленский, украина, ян гагин, отставка главкома всу залужного