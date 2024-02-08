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Назначение Сырского не поменяет ситуацию для России, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926271462.html
Назначение Сырского не поменяет ситуацию для России, считают в Совфеде
Назначение Сырского не поменяет ситуацию для России, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.02.2024
Назначение Сырского не поменяет ситуацию для России, считают в Совфеде
Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ не поменяет ситуацию, Залужного просто назначили "козлом отпущения", заявил РИА РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:39
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ не поменяет ситуацию, Залужного просто назначили "козлом отпущения", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Сырский. "Я не думаю, что это кардинально поменяет ситуацию, потому что Залужный и Сырский работали вместе, Сырский был главнокомандующим сухопутными войсками, Залужный - просто главнокомандующий вооруженных сил. Думаю, что Залужного назначили виновным, как говорят, "козлом отпущения" за неудачи 2023 года, когда обещанного контрнаступления так и не состоялось - украинские силы получили серьезные потери и нигде не продвинулись, нужно было назначить виноватого", - сказал он. Джабаров отметил, что он не верит, что с этой отставкой проблем не будет. "Залужный, как показывают опросы в украинских соцсетях, пользуется большой поддержкой народа - больше, чем сам Зеленский. Я думаю, что там не исключено, что на этом карьера Залужного не закончится, он будет прямым конкурентом президента Зеленского в недалеком будущем. Тем более, что в марте легитимность Зеленского будет равна нулю, поскольку истекают его полномочия после избрания. Думаю, что там всё только начинается", - добавил сенатор. По словам политика, вся надежда на Украине остаётся только на помощь со стороны Запада. "Рано или поздно все поймут, что это абсолютно бессмысленная трата ресурсов и самое главное, что это не приведет к тому, о чем мечтал Запад - к уничтожению России", - подчеркнул он. При этом Джабаров не исключает, что Зеленский может попытаться "сплавить" Залужного на какую-нибудь должность под надежный присмотр. "Ближайшее время покажет. Сейчас же будет ряд других отставок, я не думаю, что это всё. Будет переформатировано правительство, потому что страна находится в глубочайшем кризисе, потенциал страны падает. Думаю, что все проблемы только начинаются", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20240208/antonov-1926271327.html
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политика, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, совет федерации рф, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Отставка главкома ВСУ Залужного
Назначение Сырского не поменяет ситуацию для России, считают в Совфеде

Сенатор Джабаров: назначение Сырского на пост не поменяет ситуацию для России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ не поменяет ситуацию, Залужного просто назначили "козлом отпущения", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Сырский.
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Вчера, 21:36
«
"Я не думаю, что это кардинально поменяет ситуацию, потому что Залужный и Сырский работали вместе, Сырский был главнокомандующим сухопутными войсками, Залужный - просто главнокомандующий вооруженных сил. Думаю, что Залужного назначили виновным, как говорят, "козлом отпущения" за неудачи 2023 года, когда обещанного контрнаступления так и не состоялось - украинские силы получили серьезные потери и нигде не продвинулись, нужно было назначить виноватого", - сказал он.
Джабаров отметил, что он не верит, что с этой отставкой проблем не будет.
«
"Залужный, как показывают опросы в украинских соцсетях, пользуется большой поддержкой народа - больше, чем сам Зеленский. Я думаю, что там не исключено, что на этом карьера Залужного не закончится, он будет прямым конкурентом президента Зеленского в недалеком будущем. Тем более, что в марте легитимность Зеленского будет равна нулю, поскольку истекают его полномочия после избрания. Думаю, что там всё только начинается", - добавил сенатор.
По словам политика, вся надежда на Украине остаётся только на помощь со стороны Запада. "Рано или поздно все поймут, что это абсолютно бессмысленная трата ресурсов и самое главное, что это не приведет к тому, о чем мечтал Запад - к уничтожению России", - подчеркнул он.
При этом Джабаров не исключает, что Зеленский может попытаться "сплавить" Залужного на какую-нибудь должность под надежный присмотр.
«
"Ближайшее время покажет. Сейчас же будет ряд других отставок, я не думаю, что это всё. Будет переформатировано правительство, потому что страна находится в глубочайшем кризисе, потенциал страны падает. Думаю, что все проблемы только начинаются", - резюмировал парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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