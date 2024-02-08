https://ria.ru/20240208/nato-1926282208.html
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США - РИА Новости, 08.02.2024
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США
НАТО в прошлом рассматривала вопрос о соответствии России критериям членства в альянсе, сообщила помощник американского министра обороны по вопросам... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:31
2024-02-08T23:31
2024-02-08T23:31
россия
селеста уолландер
нато
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. НАТО в прошлом рассматривала вопрос о соответствии России критериям членства в альянсе, сообщила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер. "Россия согласилась иметь партнерские отношения с НАТО, для признания этого вопрос участия в альянсе был открыт. В то время даже были дискуссии о том, сможет ли Россия когда-либо соответствовать критериям членства в НАТО", - сказала Уолландер на мероприятии Фонда защиты демократий. По словам Уолландер, в начале 2000-х она участвовала в дискуссиях о членстве РФ в альянсе. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что рассматривал вариант вступления России в НАТО, но североатлантическому альянсу наша страна "оказалась не нужна".
https://ria.ru/20240208/evroparlament-1926224079.html
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россия, селеста уолландер, нато, владимир путин
Россия, Селеста Уолландер, НАТО, Владимир Путин
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США
Помощник министра обороны США: НАТО рассматривала вопрос о членстве РФ в альянсе