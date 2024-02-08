Рейтинг@Mail.ru
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/nato-1926282208.html
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США - РИА Новости, 08.02.2024
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США
НАТО в прошлом рассматривала вопрос о соответствии России критериям членства в альянсе, сообщила помощник американского министра обороны по вопросам... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:31
2024-02-08T23:31
россия
селеста уолландер
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. НАТО в прошлом рассматривала вопрос о соответствии России критериям членства в альянсе, сообщила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер. "Россия согласилась иметь партнерские отношения с НАТО, для признания этого вопрос участия в альянсе был открыт. В то время даже были дискуссии о том, сможет ли Россия когда-либо соответствовать критериям членства в НАТО", - сказала Уолландер на мероприятии Фонда защиты демократий. По словам Уолландер, в начале 2000-х она участвовала в дискуссиях о членстве РФ в альянсе. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что рассматривал вариант вступления России в НАТО, но североатлантическому альянсу наша страна "оказалась не нужна".
https://ria.ru/20240208/evroparlament-1926224079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, селеста уолландер, нато, владимир путин
Россия, Селеста Уолландер, НАТО, Владимир Путин
НАТО в начале 2000-х оценивало перспективу приема России, сообщили в США

Помощник министра обороны США: НАТО рассматривала вопрос о членстве РФ в альянсе

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. НАТО в прошлом рассматривала вопрос о соответствии России критериям членства в альянсе, сообщила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.
«
"Россия согласилась иметь партнерские отношения с НАТО, для признания этого вопрос участия в альянсе был открыт. В то время даже были дискуссии о том, сможет ли Россия когда-либо соответствовать критериям членства в НАТО", - сказала Уолландер на мероприятии Фонда защиты демократий.
По словам Уолландер, в начале 2000-х она участвовала в дискуссиях о членстве РФ в альянсе.
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что рассматривал вариант вступления России в НАТО, но североатлантическому альянсу наша страна "оказалась не нужна".
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Кремлем
Вчера, 17:10
 
РоссияСелеста УолландерНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала