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Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении - РИА Новости, 08.02.2024
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00:54 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/napominanie-1926050668.html
Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении
Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении - РИА Новости, 08.02.2024
Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении
Все пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте, к 2030 году будут получать на портале госуслуг уведомления о необходимости... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:54
2024-02-08T00:54
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общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Все пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте, к 2030 году будут получать на портале госуслуг уведомления о необходимости обследований, лечения и приглашения на приём к врачу, сообщила пресс-служба Минздрава России. В рамках реализации инициативы правительства России "Первичное звено для каждого" реализуется комплекс мероприятий, направленный на формирование индивидуальных программ профилактики и лечения пациента на всех этапах жизни человека, обеспечение онлайн-доступа пациента к своим медицинским документам, а также сокращение времени "бумажной" работы врачей, что позволит им уделять больше времени непосредственно общению с пациентом, пояснили в министерстве. "По итогам реализации мероприятий в рамках инициативы к 2030 году проактивный мониторинг состояния здоровья с использованием цифровых сервисов будет доступен 100% пациентов, находящихся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. Пациент, состоящий на диспансерном наблюдении будет получать уведомления через личный кабинет "Мое здоровье": приглашения на прием, обследования, напоминания о необходимости лечебных или диагностических процедур, уточнили в пресс-службе. На настоящий момент в личном кабинете "Моё здоровье" на "Госуслугах" доступны 11 видов медицинских документов, более 39 миллионов граждан воспользовались этим сервисом в 2023 году, подчеркнули в министерстве. Также рамках реализации инициативы в 2023 году телемедицинские консультации при амбулаторном лечении получили уже более 2,4 миллиона пациентов, отметили в Минздраве.
https://ria.ru/20240202/bolezni-1925129117.html
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россия, общество
Россия, Общество
Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении

Хроническим болезным через "Госуслуги" к 2030 году будут напоминать о лечении

© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативыПланшетный компьютер с программой на тему "здоровье человека"
Планшетный компьютер с программой на тему здоровье человека - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативы
Планшетный компьютер с программой на тему "здоровье человека". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Все пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте, к 2030 году будут получать на портале госуслуг уведомления о необходимости обследований, лечения и приглашения на приём к врачу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В рамках реализации инициативы правительства России "Первичное звено для каждого" реализуется комплекс мероприятий, направленный на формирование индивидуальных программ профилактики и лечения пациента на всех этапах жизни человека, обеспечение онлайн-доступа пациента к своим медицинским документам, а также сокращение времени "бумажной" работы врачей, что позволит им уделять больше времени непосредственно общению с пациентом, пояснили в министерстве.
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"По итогам реализации мероприятий в рамках инициативы к 2030 году проактивный мониторинг состояния здоровья с использованием цифровых сервисов будет доступен 100% пациентов, находящихся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Пациент, состоящий на диспансерном наблюдении будет получать уведомления через личный кабинет "Мое здоровье": приглашения на прием, обследования, напоминания о необходимости лечебных или диагностических процедур, уточнили в пресс-службе.
На настоящий момент в личном кабинете "Моё здоровье" на "Госуслугах" доступны 11 видов медицинских документов, более 39 миллионов граждан воспользовались этим сервисом в 2023 году, подчеркнули в министерстве.
Также рамках реализации инициативы в 2023 году телемедицинские консультации при амбулаторном лечении получили уже более 2,4 миллиона пациентов, отметили в Минздраве.
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