https://ria.ru/20240208/napominanie-1926050668.html

Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении

Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении - РИА Новости, 08.02.2024

Хроническим больным через "Госуслуги" будут напоминать о лечении

Все пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте, к 2030 году будут получать на портале госуслуг уведомления о необходимости... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:54

2024-02-08T00:54

2024-02-08T00:54

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Все пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте, к 2030 году будут получать на портале госуслуг уведомления о необходимости обследований, лечения и приглашения на приём к врачу, сообщила пресс-служба Минздрава России. В рамках реализации инициативы правительства России "Первичное звено для каждого" реализуется комплекс мероприятий, направленный на формирование индивидуальных программ профилактики и лечения пациента на всех этапах жизни человека, обеспечение онлайн-доступа пациента к своим медицинским документам, а также сокращение времени "бумажной" работы врачей, что позволит им уделять больше времени непосредственно общению с пациентом, пояснили в министерстве. "По итогам реализации мероприятий в рамках инициативы к 2030 году проактивный мониторинг состояния здоровья с использованием цифровых сервисов будет доступен 100% пациентов, находящихся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. Пациент, состоящий на диспансерном наблюдении будет получать уведомления через личный кабинет "Мое здоровье": приглашения на прием, обследования, напоминания о необходимости лечебных или диагностических процедур, уточнили в пресс-службе. На настоящий момент в личном кабинете "Моё здоровье" на "Госуслугах" доступны 11 видов медицинских документов, более 39 миллионов граждан воспользовались этим сервисом в 2023 году, подчеркнули в министерстве. Также рамках реализации инициативы в 2023 году телемедицинские консультации при амбулаторном лечении получили уже более 2,4 миллиона пациентов, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20240202/bolezni-1925129117.html

https://ria.ru/20240204/lekarstva-1925298930.html

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